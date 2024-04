Braunschweig. Das Spiel in Osnabrück verpasste Eintracht Braunschweigs Verteidiger Robert Ivanov wegen einer Gehirnerschütterung. Nun trainiert er wieder.

Beim öffentlichen Training von Eintracht Braunschweig herrschte reges Treiben auf dem Platz. Nahezu alle Spieler nahmen an der Einheit teil. Trainer Daniel Scherning hat im Saisonendspurt der 2. Bundesliga die Qual der Wahl. Für sein Team geht es in den Spielen gegen den Hamburger SV, Greuther Fürth, SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Kaiserslautern darum, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Zuletzt gab es einen ermutigenden 3:0-Sieg beim Tabellenletzten VfL Osnabrück. Dort fehlte Innenverteidiger Robert Ivanov wegen einer Gehirnerschütterung, die er sich im Derby gegen Hannover 96 beim Zusammenprall mit seinem Mitspieler Hasan Kurucay zugezogen hatte.

Eintracht Braunschweigs Robert Ivanov durchläuft DFL-Protokoll

Wegen der Regularien der Deutschen Fußball-Liga darf der finnische Nationalspieler Ivanov noch nicht sofort wieder von null auf hundert ins Training einsteigen. Er muss ein spezielles Return-to-play-Protokoll absolvieren. In kleinen Schritten wird geschaut, wie der 29-Jährige auf Belastungen reagiert. Beim Laufen, beim Training auf dem Platz, beim Training mit Gegnerkontakt. Erst wenn alle Schritte positiv durchlaufen sind, darf er wieder spielen.

In Osnabrück vertrat Kapitän Jannis Nikolaou Ivanov vorbildlich in der Dreierkette an der Seite von Kurucay und Ermin Bicakcic. Er erhielt sogar ein Lob von Trainer Daniel Scherning. Es ist gut möglich, dass Nikolaou auch gegen den HSV beginnen wird. Ivanov übte nämlich am Dienstag individuell mit Eintrachts Athletiktrainer Janning Michels.

Robert Ivanov übt bei Eintracht Braunschweig noch individuell nach Verletzung

Während seine Mitspieler einige Spielformen durchliefen, machte er nur ein leichtes Programm mit Ball-Übungen, Stabilisation und Läufen. Das muss aber nichts heißen. Bis zum Ende der Woche hat Ivanov noch Zeit, wieder nah an die Mannschaft heranzurücken. Mit seiner überlegten Spielweise hatte er sich als Neuzugang in der Startelf festgespielt, bis ihn die Verletzung ausbremste.

Ob Hamburg zu früh kommt, muss sich zeigen. Sicher hängt auch einiges davon ab, ob Ivanov vorher noch am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Ansonsten stehen Scherning aber mehrere Alternativen bereit - das konnte jeder sehen, der bei der Einheit vorbeischaute. Am Freitag (11 Uhr) ist noch einmal öffentliches Training. Mal sehen, wie weit Ivanov dann ist.

