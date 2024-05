Braunschweig. Bei Eintracht Braunschweig konnte Kaan Caliskaner nicht überzeugen. Jetzt holte er einen Titel – und es winkt sogar die Champions League.

In der vergangenen Sommerpause wechselte Kaan Caliskaner ablösefrei von Jahn Regensburg an die Hamburger Straße. Allerdings wusste er in einer insgesamt schwachen Hinrunde von Eintracht Braunschweig nicht zu überzeugen. Nach elf Einsätzen, drei davon in der Startelf, stand für den 24-jährigen Angreifer keine einzige Torbeteiligung zu Buche. Unter Daniel Scherning durfte Caliskaner nur noch für zwei Kurzeinsätze auf den Rasen. Anschließend war das Kapitel Braunschweig für ihn schon wieder beendet – vorerst zumindest.

Holt Kaan Caliskaner in Polen den Titel?

Es ging leihweise zum polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok, der zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplatz eins rangierte. Eine knappe Halbserie später darf sich Caliskaner nun „Meister“ nennen. Denn Bialystok schaffte, was in der 103-jährigen Vereinsgeschichte zuvor noch nie gelungen war: Der Klub aus dem Osten Polens schloss die „Ekstaklasa“ auf Tabellenplatz 1 ab. Vor dem letzten Spieltag der Saison deutete sich ein Finale mit reichlich Drama an. Jagiellonia stand mit Slask Breslau punktgleich dar.

Auf ein Herzschlagfinale hatte das Team von Caliskaner aber keinen Bock. Mit 3:0 fertigte Bialystok die Ex-Mannschaft von Eintrachts Innenverteidiger Robert Ivanov, Warta Posen, ab. Da das Torverhältnis schon vorher klar für Jagiellonia sprach, war der Titel eingetütet. Satte 77 Tore hat der neue Meister in der abgelaufenen Spielzeit erzielt – mit Abstand die meisten der Liga.

Caliskaner konnte davon in 14 Spielen zwei selbst erzielen und ein weiteres vorbereiten. Immerhin. Dennoch: Persönlich lief es für ihn in Polen etwas besser als in Braunschweig, auch wenn es für keinen Stammplatz in der Startelf gereicht hat. Seit seinem Wechsel nach Bialystok kam er nur in einem Spiel nicht zum Einsatz. Der Output des Stürmers hat sich zumindest ein Stück weit verbessert. Statistisch gesehen traf er alle 126 Minuten für Bialystok. Im 4-2-3-1-System der Polen war nur ein Mittelstürmer vorgesehen ist – und da hatte der Ex-Fürther Afimico Pululu die Nase vorn, der mit 12 Ligatoren einen großen Anteil an der starken Saison seines Klubs hatte.

Caliskaner hat noch Vertrag bei Eintracht Braunschweig

Sei‘s drum. Für Caliskaner hat eine schwierige Saison doch noch einen positiven Ausgang genommen. Die polnische Meisterschaft war für den 24-Jährigen der erste Titel seiner Karriere.

In Braunschweig verfügt Kaan Caliskaner noch über einen Vertrag bis Sommer 2025. Trotzdem ist seine Zukunft weiterhin ungewiss. Mit dem Ungarn Levente Szabó haben die Blau-Gelben gerade einen neuen Stürmer unter Vertrag genommen. Sollte es zu einem Verbleib bei in Polen kommen, winkt bei Titelgewinn auch europäischer Fußball – sogar mit der Chance auf die Champions League.

