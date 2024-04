Braunschweig. Braunschweigs Keeper hat sich vor dem Spiel gegen Hannover 96 mental auf eine Kulisse mit Pyrotechnik vorbereitet – mit Erfolg.

Für Ron-Thorben Hoffmann war der vergangene Sonntag ganz sicher kein einfacher Arbeitstag. Ständig knallte und knisterte, qualmte und zischte es. Beim 0:0 im Derby zwischen Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zündeten die jeweiligen Fan-Kurven reichlich Pyrotechnik. Der Keeper der Blau-Gelben zeigte dennoch eine starke Leistung, ließ die Hannoveraner Angreifer mehrfach verzweifeln. Auch, weil er zwischendurch immer mal wieder mit sich selbst sprach.

Im Hinspiel am 5. November 2023 war Hoffmann von dem, was auf den Rängen passierte – und teilweise auch auf den Rasen flog – noch überrascht worden. Beim 0:2 der Braunschweiger „ist es mir passiert, dass ich das unterschätzt habe. Da hat es dann geknallt und mich total verunsichert“, sagt der Torhüter. So wie etwa beim ersten 96-Tor an jenem Tag. Da hatte Hoffmann beim Fernschuss von Fabian Kunze nicht die allerglücklichste Figur gemacht.

So geht Ron-Thorben Hoffmann mit dem Pyro-Lärm um

Für die Revanche im Eintracht-Stadion hatte er sich deshalb etwas einfallen lassen. „Diese Böller machen schon etwas. Ich bin ein bisschen schreckhaft bei solchen Knallgeräuschen. Ich habe mich darauf mental vorbereitet, um mich dadurch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen“, sagt der 25-Jährige. Und wie sieht das aus? „Ich führe dann Selbstgespräche. Das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber es hilft mir, bei mir zu bleiben, mich auf meine Aktionen zu konzentrieren und da zu sein, wenn ich gebraucht werde. Und das hat ja dann auch ganz gut geklappt.“

Stimmt. Denn auch wenn sich das Geknalle nicht „komplett ausblenden“ lässt: Dass die Eintracht im Rückspiel gegen Hannover ohne Gegentor blieb, lag an der starken Verteidigungslinie – aber zu großen Teilen eben auch an Hoffmann. Zum Beispiel, als er in der 59. Minute bei einem abgefälschten Schuss von Cedric Teuchert gerade noch so den Arm hochriss, um den Ball aus der Ecke zu wischen. „Da war dann sicher auch ein bisschen Spielglück dabei“, sagt Hoffmann bescheiden, „ich hatte den Körper in der richtigen Ecke und habe dann einfach darauf reagiert und versucht, den Ball noch irgendwie rauszufischen.“

Eintracht Braunschweigs starker Rückhalt

Kurioserweise habe es im Abschlusstraining vor dem Derby schon eine ähnliche Szene gegeben. Solche wie dann in der 78. Minute des Spiels erleben Keeper regelmäßig. Einfach sind sie für die Schlussleute nie. Lars Gindorf lief allein auf Hoffmann zu. Der ließ sich nicht beirren, blieb lange stehen – und machte seinen Kasten dicht. Diese zwei Momente sollen reichen, um die Leistung des früheren Bayern-Talents hervorzuheben, obwohl es noch ein paar mehr gab.

Offenbar haben dabei auch die Selbstgespräche geholfen. In jedem Fall aber skizzieren diese zwei Szenen gut, was die Braunschweiger in dieser Spielzeit an ihrem Torwart haben. Er ist ein starker Rückhalt. Es gab in der laufenden Runde nur ganz wenige Momente, in denen er mal daneben griff. Verunsichert wirkte er nie.

Gehört Hoffmann zur Torwart-Elite der 2. Liga?

Gehört der 1,92-Meter-Mann also schon zur Keeper-Elite der 2. Liga? „Er ist sicherlich ein Top-Torwart. Aber auch bei ihm gibt es Dinge, die er verbessern kann. Darüber sprechen wir auch“, sagt Trainer Daniel Scherning. Hoffmann sei ein Schlussmann, „der einer Mannschaft Punkte festhält. Das zeichnet sehr, sehr gute Torhüter in dieser Liga aus.“

Und dazu kann er noch Fußballspielen. Diese Qualität gehöre freilich auch dazu, sagt Scherning. „Aber die ist im Moment in unserem Fall nicht die wichtigste. Wir brauchen jemanden, der hinten Big Saves hat – und die hat er.“ Damit ist eigentlich alles gesagt. Und daher ist es auch so selbstverständlich wie ein ausverkauftes Derby, dass die Eintracht gerne weiterhin auf Hoffmann zählen möchte. Der Vertrag des gebürtigen Rostockers in der Löwenstadt ist nur noch bis zum 30. Juni gültig.

Eintracht Braunschweig will Hoffmann halten

Die Blau-Gelben würden ihn freilich gerne halten. Allerdings wird das nicht gehen, ohne sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Hoffmann wird auch bei anderen Klubs auf dem Zettel stehen. Beim 0:0 gegen Hannover war dieser irgendwann im Unbesiegbarkeits-Modus. „Ich hatte ein bisschen das im Kopf, was ich auch in Kiel in der zweiten Hälfte im Kopf hatte – dieses Unüberwindbare. Allerdings mit der Abwehr zusammen“, sagt er.

Und das trotz des Knallens und Knisterns, Qualmens und Zischens. Was ein paar Selbstgespräche doch so bewirken können ...