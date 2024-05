Braunschweig. Trotz der krachenden 0:5-Pleite endet für Braunschweig eine überragende Saison, in der das letzte Ergebnis „relativiert“ werden müsse.

Wäre jemand im November in den Winterschlaf gefallen und wäre genau vor dem 34. Spieltag wieder erwacht, um sich ohne Blick auf die Tabelle das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig anzuschauen, der hätte nach den 90 Minuten wahrscheinlich gesagt: Da hat sich die Eintracht wohl sang- und klanglos aus der 2. Liga verabschiedet. Aber: Pustekuchen. Die Blau-Gelben hatten durch einen überragenden Lauf seit November unter Trainer Daniel Scherning den Klassenerhalt schon vor dem 34. Spieltag klargemacht – und daher in Kaiserslautern einen klaren Spannungsabfall gezeigt.

Mit einem krachenden 0:5 verabschiedet sich die Eintracht aus der Saison. Der Traditionsklub verpasst somit seine letzten Ziele. Er wäre gern mindestens 14. geworden, um einerseits mehr Fernsehgeld zu kassieren und andererseits in Topf 1 der DFB-Pokalauslosung der neuen Saison zu liegen. Doch beides misslang, was mit Blick auf das ganz große Ziel, das schon eine Woche zuvor erreicht worden war, „ein Stück weit relativiert“ werden müsse, fand Scherning.

Die Aufholjagd seit November habe „sehr, sehr viel Kraft gekostet“, erklärte er. „Wir haben jeden Tag dafür gearbeitet, in der Liga zu bleiben, hatten täglich, wöchentlich Drucksituationen zu überstehen, es war ein Anrennen gegen Widerstände.“ Daher „schmälert das Ergebnis nicht mal im Ansatz, was wir erreicht haben“, stellte Scherning klar.

Der Trainer hatte eine „sehr gute erste Hälfte“ seiner Mannschaft gesehen, in der diese auf vielen Positionen umgebaute Elf drei gute Chancen (einmal Youssef Amyn, zweimal Sidi Sané) besaß. Kaiserslautern kam nur zweimal gefährlich vor Ron-Thorben Hoffmanns Kasten, einmal jedoch klingelte es gleich durch Marlon Ritter. Mit dem 0:1 aus Braunschweiger Sicht ging es in die Pause. Danach „waren wir zehn bis fünfzehn Minuten sehr, sehr schwach“, sagte Scherning. „Der Gegner hat sich in einen kleinen Rausch gespielt, wir haben überhaupt nicht mehr gut verteidigt.“

Und so kam es, dass Kaiserslauterns überragender Ritter noch zwei Tore erzielte, auch Daniel Hanslik und Aaron Opoku trafen. Zwei Tore schossen die „Roten Teufel“ sogar noch in Unterzahl, da Almamy Touré nach einem Ellenbogenschlag gegen Jannis Nikolaou glatt Rot gesehen hatte. Aus alldem konnten die Braunschweiger jedoch kein Kapital schlagen. Gleichwohl stellte Scherning seine Mannschaft nicht in den Senkel.

Und der mit 40 Jahren vergleichsweise junge Trainer bekam Unterstützung von einer Legende. Friedhelm Funkel sagte: „Wenn mir einer nach 20 Minuten gesagt hätte, dass wir dieses Spiel überhaupt gewinnen, dann hätte ich Zweifel gehabt. Eintracht war in Hälfte 1 sehr gut, und wir haben in der Halbzeit von Glück gesprochen, dass wir in Führung lagen“, sagte Kaiserslauterns 70 Jahre alter Trainer, dessen Karriere nach dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag endet.

Mit all seiner Erfahrung aus sagenhaften 942 Spielen als Trainer und nicht weniger sagenhaften 575 Partien als Profi konnte Funkel den Braunschweiger Spannungsabfall „zu einhundert Prozent nachvollziehen“. Der FCK-Trainer meinte, „die Braunschweiger Mannschaft hat einfach nicht mehr die Kraft gehabt“.

Dann holte Funkel zu einem Loblied auf Eintrachts Aufholjagd aus. „Dass die Eintracht noch die Klasse gehalten hat, ist unfassbar. Ich habe das immer verfolgt, was ihr seit November geleistet habt. Es hat immer wieder Rückschläge gegeben, nach denen ihr Siege und Punkte geholt habt. Das ist eine außergewöhnlich gute Leistung von Trainerteam, Mannschaft und Fans“, sagte Funkel, der sich „freut, dass dieser Verein die Kurve gekriegt und die Liga gehalten hat“.

Friedhelm Funkel schoss als Profi nur ein Tor gegen Eintracht Braunschweig

Neunmal spielte Funkel als Profi gegen Braunschweig, viermal gewann er, dreimal verlor er. Nur einmal gelang dem früheren Spitzenstürmer ein Treffer, bei einem 3:2-Sieg im DFB-Pokal der Saison 1980/81. Heiner Pahl und Ronald Worm trafen für die Blau-Gelben auf dem Betzenberg, Benny Wendt, Hans-Günter Neues und eben Funkel für die „Roten Teufel“. Als Trainer ging es für Funkel elfmal gegen die Eintracht, vier Siege trug er davon, nur zwei Mal verlor er. Das 5:0 am Sonntag schon mit eingerechnet.

Nach diesem ist nun Sommerpause für die Blau-Gelben. Und die Kaderplanung rückt in den Mittelpunkt. Sportdirektor Benjamin Kessel hat mit seinem Team bestehend aus Dennis Kruppke (Kaderplaner) und Philipp Schmidt (Chefscout) allerhand zu tun, um eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Sie sollen schon einige Vorbereitungen getroffen haben, sodass nun nach Saisonende die personellen Dominosteine nach und nach fallen könnten.

Daniel Scherning ärgert das Ergebnis „für die Fans“

Schade dennoch, dass die starke Aufholjagd mit so einer Enttäuschung enden musste. „Das ist auch für mich der einzige Wermutstropfen“, sagte Scherning. „Das Ergebnis ärgert mich für unsere Fans, die uns immer unterstützt haben.“ Aber: Der zahlreich vertretene blau-gelbe Anhang in Kaiserslautern feierte, dass es auch in der neuen Saison nicht gegen Drittliga-Konkurrenten geht, sondern wieder gegen attraktive Zweitliga-Teams wie Kaiserslautern. Sie alle feierten zu Recht.

