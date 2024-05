Braunschweig. Allerdings ist die Konkurrenz enorm im Werben um den 25-Jährigen. Am Wochenende hinterließ er einen ziemlich guten Eindruck.

An Ermin Bicakcic vorbeizukommen, stellte sich für die meisten Angreifer der 2. Fußball-Bundesliga als unmögliches Unterfangen dar. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger spielte eine bärenstarke Saison im Trikot von Eintracht Braunschweig, musste aber am Sonntag einmal anerkennen, ausgedribbelt worden zu sein. Von einem Spieler des SV Wehen Wiesbaden, der das Interesse von Eintracht geweckt hat: Robin Heußer.

Nach Informationen unserer Zeitung steht der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler weit oben auf der Liste möglicher Sommerneuzugänge. Kein Wunder. Heußer absolvierte alle 33 Zweitliga-Partien für den Aufsteiger, erzielte dabei ein Tor und bereitete acht Treffer seiner Kollegen vor.

Für seinen Klub geht es am letzten Spieltag noch um etwas. Wehen Wiesbaden muss Zuhause gegen St. Pauli die Relegation sichern, bei einer Niederlage oder einem Remis könnte Hansa Rostock noch vorbeiziehen. Die Rostocker haben den SC Paderborn zu Gast und müssen gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben.

Im besten Fall hat Wehen Wiesbaden noch drei Partien in dieser Saison: eine in der Liga, zwei in der Relegation. Doch für Heußer dürfte klar sein: Er bleibt in der 2. Bundesliga – mindestens. Sein Vertrag läuft aus, das Interesse zahlreicher Klubs ist verbrieft, Eintracht gehört dazu. Aber auch beispielsweise der 1. FC Heidenheim interessiert sich für den Mittelfeldspieler. Bei der Konkurrenz dürfte es für die Braunschweiger schwierig werden, Heußer zu verpflichten. Aber versuchen kann man es ja.

In Eintrachts zentralem Mittelfeld enden im Sommer die Verträge von Fabio Kaufmann, Thorir Helgason, Hampus Finndell, Robin Krauße, Danilo Wiebe, Sebastian Griesbeck und Niklas Tauer. Aktuell hat einzig Jannis Nikolaou auf der Position einen Kontrakt für die kommende Saison. Hier dürfte somit noch viel Transferbewegung reinkommen.

