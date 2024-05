Braunschweig. Anton Donkor, Jan-Hendrik Marx, Maurice Multhaup und Niko Kijewski liefen noch einmal für die Blau-Gelben auf – in einem Abschiedsspiel zum Vergessen.

Wer sich nach einer ereignisreichen Zeit seinen Abschied ausmalt, der träumt wahrscheinlich von einem letzten Erfolgserlebnis, von einem positiven Ausklang, von einem emotionalen finalen Moment, der haften bleibt. Das gilt freilich auch für Fußballer. Für vier Profis von Eintracht Braunschweig hätte das am Sonntag auch so klappen sollen – im Idealfall. Allerdings kam‘s anders. Die 0:5-Packung in Kaiserslautern wird nichts sein, woran sich Anton Donkor, Jan-Hendrik Marx, Maurice Multhaup und Niko Kijewski gerne zurückerinnern – zumindest auf sportlicher Ebene.

Alle vier Spieler werden die Blau-Gelben im Sommer verlassen. Alle vier hatten von Trainer Daniel Scherning auf dem Betzenberg noch einmal die Chance bekommen, sich im Dress der Löwen zu präsentieren. Der fünfte sichere Abgänger, Luc Ihorst, stand am letzten Zweitliga-Spieltag nicht im Kader. Marx und Donkor dagegen durften auf den Außenbahnen von Beginn an mitwirken. Keiner der beiden Schienenspieler aber verabschiedete sich mit einem positiven letzten Auftritt.

Anton Donkor lädt Lautern ein

Während es Marx nachzusehen ist, dass ihm der Rhythmus fehlte, präsentierte Donkor bei den „Roten Teufeln“ mal wieder die Schattenseite seines Könnens. Der 26-Jährige kann für eine Fußballmannschaft von hohem Wert sein. Seine Dynamik, seine Schnelligkeit und seine Physis machen es möglich. Leider gibt es aber auch Tage, an denen wirkt er in manchen Momenten wie ein Hobby-Kicker, der nach einer ausladenden Feier am nächsten Morgen um 10 Uhr auf dem Platz stehen muss.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

In Kaiserslautern lud er die Gastgeber mit einem fatalen Rückpass zum zwischenzeitlichen 0:3 ein. Und nach vorne ging bei ihm gar nichts. Marx dagegen absolvierte sein erstes Pflichtspiel seit Mitte November. Dass nach einer so langen Pause Feingefühl und Timing etwas abhandengekommen sind, ist nachvollziehbar. Dennoch hätte auch er sich sicher einen anderen Abschluss nach zweieinhalb Jahren in Braunschweig gewünscht.

Niko Kijewski verlässt Eintracht Braunschweig nach zehn Jahren

Und dann wären da noch Multhaup und Kijewski. Beide hatte Scherning im zweiten Durchgang eingewechselt, als die Eintracht schon aussichtslos zurücklag. Keine dankbare Situation: Aber immerhin durften sie noch einmal auflaufen. Multhaup hatte in seinen rund 30 Minuten immerhin noch einen Torabschluss – auch wenn der nicht wirklich für Gefahr sorgte.

Kijewski kam für die letzten zehn Spielminuten. Nach ebenso vielen Jahren ist auch für den ehemaligen U-Nationalspieler die Zeit in Braunschweig vorbei. Der Abschluss hätte sicher schöner sein können. Aber was soll‘s. Das ist nur eine Momentaufnahme. Das große Ziel haben die Braunschweiger erreicht. Nach einer monströsen Aufholjagd haben die Blau-Gelben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft. Und sicherlich ist es auch dieser Erfolg, der bei den Abgängern hängen bleibt – und nicht die Klatsche von Kaiserslautern.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: