Braunschweig. Nach dem emotionalen Klassenerhalt ließen sich die Blau-Gelben in Lautern herspielen. So schlugen sich die Eintracht-Profis.

Ron-Thorben Hoffmann: Es wurde nichts mit dem achten Zu-Null-Spiel der Saison. Bei den Gegentreffern war der Keeper allerdings machtlos. Note: 3,5

Sebastian Griesbeck: Durfte mal wieder von Beginn an mitspielen. Probleme gab‘s besonders, wenn der Ball mal hinter die letzte Kette kam. Konnte nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entscheiden. Note: 4,5

Hasan Kurucay: Er vertrat den verletzten Abwehrchef Ermin Bicakcic im Zentrum der Dreierkette. Erfüllte seine Aufgabe ohne größere Patzer. In der Spieleröffnung wollte ihm dieses Mal aber kein Durchbruch gelingen. Note: 4

Jan-Hendrik Marx mit unglücklichen Abschiedsspiel – Hampus Finndell bleibt blass

Jannis Nikolaou: Machte seine Sache im ersten Durchgang ordentlich. Verteidigte weitgehend clever und zeigte auch hier und da seine Qualitäten als Passgeber im Umschaltspiel. Nach der Pause wurde es wackeliger. Vor Hansliks Tor machte er keine gute Figur. Note: 4,5

Jan-Hendrik Marx: Kam in der Rückwärtsbewegung ein paar Mal ins Schwimmen. Auch offensiv fehlte das Selbstvertrauen – verständlich, war es doch sein erster Einsatz seit November. Note: 5

Hampus Finndell: Erstmals stand der schwedische Winterneuzugang in der Startelf. So richtig konnte er dem Spiel aber seinen Stempel nicht aufdrücken. 93 Prozent seiner Pässe kamen an. Seine Diagonalbälle sind oft etwas zu kompliziert. Note: 4

Anton Donkor: Es war ein schwacher letzter Auftritt des 26-Jährigen im Eintracht-Trikot. Nach vorne ging gar nichts – und das 0:3 legte er Hanslik per Katastrophenpass auf. Note: 5,5

Rayan Philippe war Eintracht Braunschweigs einziger Lichtblick

Youssef Amyn: War einer der Youngster, die sich im finalen Saisonspiel noch einmal zeigen durften. Zu Beginn der Partie vergab er eine gute Möglichkeit, war aber präsent in Pressingmomenten. Ist vor dem 0:2 nicht entschlossen genug. Note: 5

Johan Gómez: Scherning bot den US-Amerikaner dieses Mal nicht im Sturm, sondern auf einer der Achterpositionen auf. Spielte vor der Pause ein paar ordentliche Pässe im Umschaltspiel, blieb ansonsten aber ohne Glanz. Note: 4,5

Rayan Philippe: Der französische Angreifer ließ immer mal wieder seine Klasse aufblitzen – auch als Passgeber. Die FCK-Defensive hatte Probleme mit seiner technischen Beschlagenheit. Im zweiten Durchgang tauchte aber auch er ab. Note: 3

Sidi Sané: Der 21-Jährige vergab in Minute 6 die Riesenchance auf die Führung, als er allein auf FCK-Keeper Krahl zulief, ihm aber die Coolness fehlte. Kurz vor der Pause noch einmal glücklos. Note: 5

Höchststrafe für Anderson Lucoqui

Anderson Lucoqui (59. für Donkor): Steckte vor dem 0:4 im Tiefschlaf und konnte Dreierpacker Ritter dann nicht mehr einholen. Wurde schließlich wieder ausgewechselt. ohne Note

Maurice Multhaup (59. für Marx): Konnte in seinem letzten Spiel im Eintracht-Trikot in einer undankbaren Situation keine Akzente mehr setzen. Note: 4

Anthony Ujah (64. für Griesbeck): Stieg mit einem Tritt auf die Hand von Keeper Krahl ein. Es bleibt dabei: Seit seiner Verletzung ist der Stürmer ohne Treffer. ohne Note

Niklas Tauer (80. für Finndell): Fiel kaum mehr auf, bleibt der Eintracht aber immerhin erhalten. ohne Note

Niko Kijewski (80. für Lucoqui): Sein letztes Spiel im Trikot der Blau-Gelben hatte er sich sicher anders vorgestellt. ohne Note

