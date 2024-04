Braunschweig. Eintracht Braunschweig fehlt gegen Hannover die Durchschlagskraft. Die wichtigsten Partien für Scherning und sein Team kommen erst noch.

Das erste Spiel, das Daniel Scherning im Kontext seiner Arbeit bei Eintracht Braunschweig sah, fand am 5. November 2023 statt. Damals wurde er noch auf der Tribüne Zeuge, wie die Löwen in Hannover mit 0:2 unterlagen – und dabei chancenlos waren. Unmittelbar darauf übernahm der Ostwestfale das Team als Trainer. Seither hat bei der Eintracht eine Entwicklung stattgefunden. Eine Entwicklung, die auch beim 0:0 im Derby-Rückspiel gegen 96 durchaus sichtbar war. Eine Entwicklung, die die Braunschweiger nun erst einmal wieder aus der Abstiegszone befördert hat.

Eintracht Braunschweig nimmt im Derby gegen Hannover den Kampf an

Es war sicherlich keine fußballerische Feinkost, die die 21.660 Zuschauer im Eintracht-Stadion vorgesetzt bekamen. „So ein Derby ist selten dafür bekannt, dass ein fußballerisches Schmankerl dabei herumkommt“, sagte Robin Krauße und fügte an: „Aber es war unglaublich, was wir heute abgeliefert haben.“

Was er meint? Den Kampf, den die Blau-Gelben angenommen haben – ganz anders noch als an jenem 5. November. Die ganz dicken Chancen sprangen dabei nicht heraus. Die besten Möglichkeiten hatten Anthony Ujah und Thorir Helgason. So richtig zwingend wurde die Eintracht aber nie. „Du hast auf dem Platz gemerkt, dass wir wollen. Aber manchmal waren wir dadurch vielleicht auch ein bisschen gehemmt, hatten vielleicht auch ein bisschen zu sehr Angst, etwas zu verlieren“, resümierte Scherning.

Hasan Kurucay grätscht – und wird emotional

Aber: Die Abwehr steht mittlerweile so gut, dass es eben auch mal zu einem Punkt reichen kann, wenn im Angriff die Küche kalt bleibt. In den mittlerweile 17 Partien unter Scherning haben die Braunschweiger ebenso viele Gegentore schlucken müssen. In den zwölf Spielen davor waren es 24.

Im Derby ackerten Ermin Bicakcic, Hasan Kurucay und Co. wieder unermüdlich – und erfolgreich. Auch als Robert Ivanov in der 35. Minute mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste, machte Vertreter Jannis Nikolaou seine Sache gut. Und auch über Defensivaktionen darf gejubelt werden. So wie es Kurucay vormachte. Der hatte kurz vor der Pause einen Schnitzer von Anton Donkor noch ausgebügelt, weil er gegen Cedric Teuchert genau im richtigen Moment zur Grätsche ansetzte – und danach seine Freude herausbrüllte. „Ich hatte ein gutes Gefühl, den Ball erreichen zu können. Und wenn dir eine solche Grätsche gelingt, macht es glücklich und ist emotional für mich“, sagte der 26-Jährige.

Daniel Scherning: „Diesen Punkt, den wir dazugewonnen haben, gilt es, in den nächsten Wochen zu vergolden“

Und wenn die Verteidigung doch geschlagen war, hielt Keeper Ron-Thorben Hoffmann einmal mehr überragend. „Es ist unglaublich, was wir heute reingehauen haben. Das war schon geil“, sagte Krauße.

Was Scherning damals beim 0:2 in Hannover noch nicht am eigenen Leib erfahren hat: Das ganze Bohei, das in Braunschweig rund um dieses Duell herrscht. Das ist nun vorbei. Die Aufgabe seines Teams dagegen geht jetzt erst in die richtig heiße Phase. Nach einem emotionalen Hoch darf es sich nun keinen Kater erlauben. „Diesen Punkt, den wir dazugewonnen haben, gilt es, in den nächsten Wochen zu vergolden. Jetzt kommt die entscheidende Phase und für die müssen wir bereit sein“, sagte Scherning.

Derby zwischen Braunschweig und Hannover – Bilder vom Spiel Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. Für Eintracht Braunschweig folgt die heiße Phase in der 2. Bundesliga

Denn wenn die Blau-Gelben auch in der kommenden Saison Derbys bestreiten wollen, braucht‘s noch ein paar Zähler. An diesem Spieltag haben neben der Eintracht im Abstiegskampf nur Schalke (2:0 gegen Nürnberg) und Magdeburg (2:2 gegen den HSV) gepunktet. Das reicht aus Braunschweiger Sicht aktuell für Rang 15. Das gebe „Mut“, und aus diesem Derby könne die Mannschaft „sehr, sehr viel Kraft“ ziehen für die kommenden Aufgaben.

Rückblickend auf den 5. November sagte Scherning: „Damals waren wir tot.“ Und beschreibt den Status Quo: „Jetzt haben wir 31 Punkte und sind für den Moment über dem Strich. Das bedeutet gar nichts. Trotzdem zeigt es unsere Entwicklung. Auf die können wir auch ein bisschen stolz sein.“ Das Derby ist nun vorbei – die wichtigsten Spiele für die Eintracht kommen erst noch.

