Braunschweig. Eintracht Braunschweig holt einen Punkt beim 0:0 im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Schernings Team spielt leidenschaftlich.

So bewertet unsere Redaktion die Leistung von Eintracht Braunschweig im Derby.

Ron-Thorben Hoffmann: Der Torwart war in einem schwachen Zweitliga-Spiel lange beschäftigungslos, aber präsent als Anspielstation. Nach dem Seitenwechsel hielt er mehrfach stark, am stärksten bei Cedric Teucherts abgefälschtem Schuss. Note: 1,5

Robert Ivanov: Der Innenverteidiger musste nach einem Kopf-Zusammenprall mit Mitspieler Kurucay behandelt werden. Er versuchte es ein paar Minuten, aber konnte wegen sichtbarer Benommenheit nicht weiterspielen. Gute Besserung. Note: 3,5

Ermin Bicakcic: Routiniert, mit Ruhe und sehr abgeklärt trug der Abwehrchef die nervöse Mannschaft durch die schwache erste Hälfte. War hellwach, als Cedric Teuchert im Strafraum an den Ball zu kommen drohte. Danach unfassbar stark im Zweikampf. Note: 1,5

Hasan Kurucay: Seine Rettungsaktion gegen Teuchert nach katastrophalem Donkor-Fehlpass war ein Kunstwerk. Erst danach begann das Derby so richtig. Er biss in jeder Szene und war mutig. Note: 1,5

Eintracht Braunschweigs Donkor zwingt Kurucay zu Rettungsaktion gegen Teuchert

Marvin Rittmüller: Der Rechtsverteidiger hatte Bock aufs Derby. Während des schwachen Starts war er noch der offensivstärkste Braunschweiger. Er antizipierte perfekt, als seine Mitspieler einen 96-Konter ermöglichten. Note: 2

Robin Krauße: Der Vizekapitän war von Beginn an einer der besseren Braunschweiger, zweikampfstark, gallig und total im Derbymodus. Note: 2

Anton Donkor: Rätselhaftes Spiel des Linksverteidigers, der viele schlechte Entscheidungen traf und mit einem Steilpass in die eigene Hälfte beinahe einen Gegentreffer durch Teuchert ermöglicht hätte. Note: 4,5

Fabio Kaufmann: Auf der Acht fiel es ihm lange schwer, zu seinen Stärken zu finden. Musste viel in der Defensive arbeiten, nach vorn ging durchs Zentrum nur wenig. Es war nicht sein Spiel. Note: 4

Gomez und Philippe ackern hart gegen 96-Abwehr, kommen aber selten durch

Thorir Helgason: Gefühlt war der Ball in Durchgang 1 nur in der Luft. So kann ein Mittelfeldspieler nicht auf sich aufmerksam machen: Nach Wiederbeginn zeigte er sich stark verbessert. Note: 3

Johan Gomez: Für des US-Amerikaner galt es vor der Pause fast ausschließlich, sich in die Duelle mit körperlich stärkeren Gegenspielern zu werfen. Bei Philippes Flanke ist er einen Tick zu weit vorn, um den Ball mit dem Kopf richtig zu erwischen. Hannovers Halstenberg bekämpfte ihn am Rande der Legalität. In Summe zu ungefährlich. Note: 3,5

Rayan Philippe: Mit seiner starken Technik und seinem Tempo fungierte er diesmal eher wie ein offensiver Mittelfeldspieler. Note: 3

Jannis Nikolaou (36. für Ivanov): Der Derby-Held aus dem letzten Jahr musste nach Ivanovs Verletzung in der Dreierkette ran. Er setzte in den Zweikämpfen Zeichen, die auch das Stadion aufweckten. Stabiler Auftritt. Note: 2

Anthony Ujah (74. für Gomez): Bekam hinter seine gute Kopfball-Chance leider nicht genügend Dampf. ohne Note

Niklas Tauer (90. für Kaufmann): Positionsgetreuer Wechsel. ohne Note

Hampus Finndell (90. für Helgason): Kurzeinsatz. ohne Note

