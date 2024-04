Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt lassen Punkte in der 2. Bundesliga. Im Derby sind Big Points möglich.

Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 in der 2. Bundesliga zum Derby. Das Duell der niedersächsischen Rivalen elektrisiert die Fans, die Medien und auch die Spieler und Protagonisten selbst. Im Abstiegskampf geht es eng zu. Die Braunschweiger um Trainer Daniel Scherning brauchen aus den verbleibenden Spielen gegen die Roten, den VfL Osnabrück, den Hamburger SV, Greuther Fürth, Wehen Wiesbaden und Kaiserslautern noch unbedingt Punkte, um auch im kommenden Jahr Fußball im Unterhaus spielen zu dürfen.

Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning wollte auch auf die anderen Spiele schauen

Der Coach der Löwen kündigte nach dem Abschlusstraining vor mehr als 2000 frenetischen Fans auf jeden Fall an, auch mal auf die anderen Spiele in der 2. Liga schauen zu wollen. Schon am Freitagabend gab es zwei positive Ergebnisse aus Sicht der Eintracht, deren Spiel am Sonntag auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen wird. Hertha BSC gewann gegen Braunschweigs Keller-Konkurrenten Hansa Rostock deutlich mit 4:0. Greuther Fürth besiegte den 1. FC Kaiserslautern dank eines Tores in der Nachspielzeit.

Der VfL Osnabrück und der SV Wehen Wiesbaden unterlagen am Samstagnachmittag erwartungsgemäß den Spitzenteams Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf. Braunschweigs kommender Auswärtsgegner Osnabrück ist Tabellenletzter, gab sich in Kiel aber trotz der frühen Rückschläge nicht auf. Die Lila-Weißen sollte die Eintracht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Am Samstagabend spielt noch der FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg. Auch die Schalker stecken unten drin. In Gelsenkirchen liegen die Nerven reichlich blank.

Am Sonntag sind noch die SV Elversberg bei Spitzenreiter St. Pauli und der 1. FC Magdeburg gegen den Hamburger SV gefordert. Auch diese zwei Teams sind noch in der Verlosung um einen Platz in Richtung der 3. Liga. Doch bei allen Blicken auf die Konkurrenz muss Eintracht Braunschweig selbst die Hausaufgaben erledigen. Punkte im Derby gegen Hannover 96 wären aber Big Points – tabellarisch und für die Moral auf dem Weg zu den finalen Aufgaben in dieser so spannenden Saison.

