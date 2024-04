Braunschweig. Sonntag steht in der 2. Liga das Duell mit dem Rivalen Hannover 96 an. Mehr als 2000 Fans kamen zum Training und sahen zwei Schreckmomente.

Mehr als 2000 Fans waren am Samstagvormittag gekommen, um Eintracht Braunschweigs Zweitliga-Fußballer auf das Derby einzustimmen. Nur wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr, Eintracht-Stadion) stand das Abschlusstraining auf dem Programm. Und die Anhänger der Blau-Gelben tauchten den B-Platz, die so genannte Rheingoldarena, in eine starke Atmosphäre.

Eintracht Braunschweigs Spieler bekommen motivierende Worte von den Fans mit auf den Weg

Die Worte, die der Vorsänger der Ultra-Szene wählte, waren motivierend, positiv und sorgten beim ein oder anderen Besucher sicher dafür, dass noch mehr Bock auf das Derby vorhanden ist. Auch die Spieler wirkten bis in die Haarspitzen motiviert. Drohgebärden gab es keine, die Mannschaft hatte sich mit leidenschaftlichen Auftritten in den vergangenen Monaten viel Kredit zurückerarbeitet. Im Training ging es in mehreren Spielformen richtig zur Sache. So stark, dass es auch noch zwei Schreckmomente zu verdauen gab.

Innenverteidiger Hasan Kurucay krümmte sich nach einem Zweikampf am Boden und musste behandelt werden. Auch Vizekapitän Robin Krauße bekam einmal richtig auf die Socken. Doch Trainer Daniel Scherning gab zunächst Entwarnung. Solche Momente gebe es in den Abschlusstrainings immer. „Da sind immer 2-3 Momente dabei. Das ist ok, da müssen die Jungs durch, dass es auch mal weh tut oder man nicht so standhaft aufkommt. Dadurch dass beide weitergemacht haben, glaube ich, dass da kein Problem sein wird fürs Spiel“, sagte der 40-Jährige im Anschluss an die Einheit.

Daniel Scherning freut sich auf die Unterstützung gegen Hannover 96

Scherning verspürte nach dem Training ein überragendes Gefühl wegen der Unterstützung der Fans. „Das war nur ein Vorgeschmack auf das, was morgen kommt“, war er sich sicher. Doch er merkte bei sich auch eine gewisse Anspannung, weil er auch um die Verantwortung wisse, wenn man sehe, welchen Stellenwert dieses Spiel in der Region besitze.

„Die Mannschaft wirkt auf mich sehr fokussiert“, so der Coach. Und diesen Eindruck konnte man auch als Beobachter des rund 90-minütigen Programms auf dem Rasen gewinnen. „Wir werden eine gute Leistung brauchen, nicht nur fußballerisch, sondern auch vom Einsatz und der Laufbereitschaft her“, verdeutlichte Scherning, der gemeinsam mit seinen Spielern zu den Fans ging. Eintracht und die zahlreich erschienenen Anhänger klatschten sich gemeinsam warm fürs große Spiel. Zum Schluss schallte „Wir wollen den Derbysieg“ über das Gelände an der Hamburger Straße.

