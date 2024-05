Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Trainer will sich ein besonderes Spiel nicht entgehen lassen – während seine Spieler die Zeit auf Mallorca genießen.

Die Zweitliga-Saison 2023/24 ist Geschichte. Und nach der monströsen Aufholjagd und dem erreichten Ziel Klassenerhalt haben sich die Spieler und die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig einen ausgiebigen Urlaub mehr als verdient. Die Kicker frönen auch schon fleißig der Freizeit. Bei Instagram postete Fabio Kaufmann ein Foto, auf dem er zusammen mit Justin Duda, Ermin Bicakcic, Sebastian Griesbeck, Ron-Thorben Hoffmann, Florian Krüger und Niklas Tauer an der Promenade von Mallorca posiert. Während seine Schützlinge schon Sonne tanken, bleibt Daniel Scherning noch in der Heimat. Und das aus einem guten Grund.

Der Trainer will sich einen ganz bestimmten Stadionbesuch nämlich nicht entgehen lassen. Der Ostwestfale wird am Samstag auf der Tribüne des Olympia-Stadions von Berlin sitzen, wenn der 1. FC Kaiserslautern mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen um den DFB-Pokal ringt. „Da drücken wir euch – ich auch im Stadion – absolut die Daumen. Es wird nicht einfach, aber im Fußball ist so vieles möglich. Das brauche ich dir ja nicht erzählen“, sagte Scherning am Sonntag in Richtung von FCK-Trainer Friedhelm Funkel.

Eintracht Braunschweig zerfällt bei Kaiserslauterns Generalprobe

Da hatte er der Generalprobe der „Roten Teufel“ noch live beigewohnt. Mit 0:5 ging die Eintracht am Betzenberg unter. Allerdings: Mit einer stark veränderten Mannschaft im Vergleich zu den Erfolgen der Vormonate. Bei den Blau-Gelben war nach dem geschafften Klassenerhalt am Vorwochenende gegen Wehen Wiesbaden ein deutlicher Spannungsabfall spürbar.

Lautern dagegen hat sich warmgeschossen für die wohl schwierigste Aufgabe der Saison. „Ich wünsche euch für das nächste Wochenende das, was euch, glaube ich, die ganze Liga wünscht. Ihr repräsentiert ja diese tolle 2. Liga“, sagte Scherning. Danach freut sich der 40-Jährige auch auf einen Urlaub und die Zeit mit der Familie. Und das ist nach einer nervenaufreibenden Spielzeit in Braunschweig mehr als verdient.

