Braunschweig. Für den „Tag der Legenden“ legt Eintracht Braunschweig zwei Sondertrikots auf. So können Eintracht-Fans sie käuflich erwerben.

Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 13 Uhr) werden Eintracht Braunschweigs Profis ein Sondertrikot tragen. Anlässlich des „Tages des Legenden“, der am 30. April stattfindet, hat der Fußball-Zweitligist ein blaues und ein gelbes Trikot auf den Markt gebracht, das in einer limitierten Auflage auch an die Fans verkauft wird. Am „Tag der Legenden“ weden alle Spieler mit dem Sondertrikot auflaufen, schreibt Eintracht Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Eintracht Braunschweig versteigert Spielertrikots nach Elversberg-Partie

Eintrachts Hauptsponsor Kosatec verzichtet für das Elversberg-Spiel auf die Fläche auf der Trikot-Brust. Der Klub kündigte außerdem an, dass nach dem Spiel mehrere Trikots versteigert werden, die die Spieler während der Partie getragen haben. Die Erlöse sollen der Eintracht Braunschweig Stiftung zugutekommen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auf der Brust des Sondertrikots sind die Bilder der acht Legenden zu sehen. Darüber steht der Spruch „Für immer Legenden“. Die Eintracht weist auf die Details des Trikots hin: Ein Stick-Logo und die farblich abgesetzen Ärmel-Enden und Kragen. Jedes Trikot ist auf 1895 Stück limitiert und durch ein kleines Label auf der Trikotvorderseite nummeriert.

Acht Legenden von Eintracht Braunschweig bekommen Abschied

„Mit dem Sondertrikot sollen die ehemaligen Eintracht-Spieler Mirko Boland, Deniz Dogan, Jasmin Fejzic, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner sowie Ken Reichel in besonderer Weise gewürdigt werden“, schreibt die Eintracht. Unsere Zeitung hat die Spieler außerdem in einem einmaligen Doku-Format portraitiert.

Das Trikot sei ab sofort in den Größen S bis 3XL für 79,95 Euro und in den Größen 116 bis 164 Euro im Stadion-Fanshop sowie im Online-Fanshop nur solange der Vorrat reicht erhältlich.

Der „Tag der Legenden“ wurde von Eintracht Braunschweig als Veranstaltung ins Leben gerufen, um verdiente Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte zu würdigen. In einem Spiel werden aber weit mehr als die acht genannten Legenden gegeneinander antreten. Anpfiff der Partie am 30. April im Eintracht-Stadion ist um 18 Uhr.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: