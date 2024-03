Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Offensivspieler verhilft dem U23-Nationalteam der USA zu zwei starken Auftritten. Nun wartet die SV Elversberg.

Mit reichlich Rückenwind kehrt Johan Gómez von seiner Länderspielreise zurück nach Braunschweig. Der Offensivspieler der Eintracht trug mit einem Tor zum 3:0-Endstand zum Erfolg des U23-Nationalteams der USA gegen Guinea bei. Wenige Tage später erreichte die Nachwuchsauswahl seines Heimatlandes ein 2:2 gegen Frankreich nach einem 0:2-Rückstand. Gómez war eingewechselt worden, bevor die Aufholjagd begann. Das Remis gegen die namhaft besetzten Franzosen, deren Spieler Marktwerte im zweistelligen Millionen-Bereich aufweisen, ist durchaus ein Fingerzeig. Auf die Auswahl des Gastgeberlandes treffen die US-Amerikaner auch bei den olympischen Spielen in Paris.

Womöglich vertritt Gomez dort die Farben seines Heimatlandes und repräsentiert auch Eintracht Braunschweig auf großer internationaler Bühne. Er bleibt aber gewohnt bescheiden: „Obwohl es natürlich mein Ziel ist, im Kader zu sein, liegt mein Fokus voll und ganz auf Eintracht. Ich kann erst nach dem letzten Spiel in der 2. Bundesliga und nach dem Klassenerhalt, den wir hoffentlich feiern, darüber nachdenken, was im Sommer passiert. Es ist immer ein besonderes Gefühl, für mein Land zu spielen, insbesondere bei einem Turnier wie Olympia, aber es ist noch weit hin, und ich muss erst an acht entscheidende Spiele denken.“

Eintracht Braunschweig mit Johan Gómez in der Startelf gegen Elversberg?

Das nächste steht am Ostersamstag (13 Uhr) an, wenn die SV Elversberg zu Gast in Braunschweig ist. Die Eintracht braucht unbedingt Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Kehrt Gómez mit vollen Kräften von den Länderspielen in die Löwenstadt zurück, die ihn nach Spanien und Frankreich führten, dürfte er wieder an der Seite Rayan Philippes im Angriff des Tabellensiebzehnten beginnen.

Und bestenfalls beflügeln die Auftritte im US-Dress den 22-Jährigen für den Endspurt in der Liga. Er selbst sagt jedenfalls: „Ich denke, dass die Länderspielpause für mich persönlich zu einem tollen Zeitpunkt kam. Die Zeit bei der Nationalmannschaft hilft mir, den Kopf freizubekommen und neue Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen zu machen. Es ist wie eine frische Brise, und jetzt kann ich nach Braunschweig zurückkommen und mich voll auf die letzten acht Spiele konzentrieren.“

Seine Mannschaftskollegen hatten am vergangenen Wochenende frei, der 1,83-Meter-Mann blieb dagegen im Spielrhythmus und wird im Verlauf der Trainingswoche an der Hamburger Straße zurückerwartet. In den Pflichtspielen zuvor betrieb Gómez stets hohen Aufwand, kam auch zu Chancen, aber belohnte sich in den eigentlich starken Momenten zu selten mit Toren oder Vorlagen. Seinen letzten Treffer erzielte er vor Weihnachten beim 2:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern, seine letzter Assist gelang ihm beim 2:1-Sieg beim damaligen Tabellenführer Holstein Kiel.

Johan Gómez sicher, dass er bald wieder vor „fantastischen“ Eintracht-Fans jubelt

Er blieb aber auch in der Phase ohne persönliches Erfolgserlebnis wichtig fürs Team. Gomez lässt sich von der Durststrecke aber nicht kirre machen. „Beim Fußball können nicht immer alle Dinge funktionieren. Als Offensivspieler möchte man immer Tore schießen und der Mannschaft helfen. Ein Tor für die Nationalmannschaft zu schießen, bringt dieses gute Gefühl zurück. Und ich bin völlig zuversichtlich, dass ich bald wieder vor unseren fantastischen Fans jubeln werde“, sagt er.

Zugutekommen könnte ihm, dass er trotz seines zarten Alters mit Zwickau bereits um den Klassenerhalt kämpfen musste. „Leider habe ich den Abstiegskampf schon einmal erlebt, und das ist für einen Spieler nie ein angenehmes Gefühl“, sagt Gomez, „aber im Gegensatz zur Vergangenheit glaube ich, dass unser Team durch die Widrigkeiten enger zusammengerückt ist, und ich bin zuversichtlich, dass wir alles geben werden, um unser ultimatives Ziel zu erreichen.“

