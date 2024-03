Braunschweig. Der Winterneuzugang stand in jedem Spiel seit seinem Wechsel für den Zweitligisten auf dem Rasen. Noch ist Luft nach oben für Niklas Tauer.

Als Niklas Tauer im Wintertransferfenster zu Eintracht Braunschweig kam, lag eine ernüchternde Hinrunde hinter ihm. Der defensive Mittelfeldspieler war von Mainz 05 an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Mit den Gelsenkirchenern steckte er eher überraschend im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und durfte nur zweimal sein Können unter Beweis stellen. Die Tabellensituation hat sich für den 23-Jährigen nicht verändert. Auch mit der Eintracht kämpft Tauer um den Klassenerhalt, doch er hat im Team von Cheftrainer Daniel Scherning eine wichtigere Rolle erhalten.

Eintracht Braunschweigs hat für Niklas Tauer derzeit nicht die optimale Rolle

Seit seinem Wechsel nach Braunschweig kam die Mainzer Leihgabe in jedem Spiel zum Einsatz. Teilweise probierte ihn Scherning auch von Beginn an aus, doch noch wurde die ideale Rolle im Braunschweiger 3-5-2-System mit einem Sechser nicht gefunden. Am besten würde er wohl auf einer klassischen Doppel-Sechs funktionieren, doch die gibt es bei Eintracht momentan nicht. Als einer der beiden Achter deutete der ehemalige U-Nationalspieler zaghaft in einigen Momenten an, was er kann, doch noch fehlt der echte Durchbruch.

Als zweikampfstarke Option von der Bank tat er dem momentanen Tabellensiebzehnten auch schon richtig gut. Der Abbruch der Leihe mit den Schalkern hat sich ausgezahlt. Das wird auch in Tauers Stammverein Mainz 05 so gesehen. Die Rheinhessen kämpfen eine Liga höher gegen den Abstieg, haben ihren Leihspieler aber fest im Blick. Martin Schmidt, Sportvorstand der Mainzer, der in unserer Region als ehemaliger Cheftrainer des VfL Wolfsburg bekannt ist, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Sein Start in Braunschweig ist so verlaufen, wie sich Verein und der Spieler das vorgestellt haben. Er hat sich die gewünschten Einsatzzeiten erarbeitet und darüber hinaus wieder die physische Stabilität erlangt, die er für sein Spiel benötigt.“

Mainz 05 begleitet Leihspieler Niklas Tauer bei Eintracht Braunschweig

Die 05er begleiten den Weg Tauers trotz der räumlichen Distanz eng und akribisch. Schmidt erklärt: „Wir haben im Verein einen für unsere Leihspieler verantwortlichen Scout, der regelmäßig mit Spieler und Berater im Austausch ist und der auch die Spiele mit Niklas in Braunschweig verfolgt.“ Per Option kann sich das Leihgeschäft Tauers übrigens um ein weiteres Jahr verlängern. Die Voraussetzung dafür ist sicherlich, dass sowohl die Eintracht als auch Mainz 05 in ihren derzeitigen Ligen verharren. Und zumindest in Braunschweig kann Tauer aktiv dabei mithelfen, dass das auch gelingt.

