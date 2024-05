Braunschweig. In der Hinrunde konnte Kaan Caliskaner bei Eintrach Braunschweig nicht überzeugen. Jetzt winkt ihm sogar die Champions League.

In der vergangenen Sommerpause wechselte Kaan Caliskaner ablösefrei von Jahn Regensburg an die Hamburger Straße. Allerdings wusste er in einer insgesamt schwachen Hinrunde der Braunschweiger nicht zu überzeugen. Nach elf Einsätzen, drei davon in der Startelf, stand für den 24-jährigen Mittelstürmer keine einzige Torbeteiligung zu Buche. Unter Daniel Scherning durfte Caliskaner nur noch für zwei Kurzeinsätze auf den Rasen. Anschließend war das Kapitel Braunschweig vorerst schon wieder für beendet für ihn.

Holt Kaan Caliskaner in Polen den Titel?

Es ging leihweise zum polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok, der zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplatz eins rangierte. Eine knappe Halbserie später stehen Caliskaner und Bialystok immer noch an der Tabellenspitze der polnischen „Ekstaklasa“. Bei einem machbaren Restprogramm an den verbleibenden zwei Spieltagen rückt somit der Titel in greifbare Nähe.

Auch persönlich läuft es für Caliskaner etwas besser, auch wenn es bislang für keinen Stammplatz in der Startelf gereicht hat. Seit seinem Wechsel nach Bialystok kam er nur in einem Spiel nicht zum Einsatz. Und auch der Output des Stürmers hat sich verbessert. In zwölf Einsätzen bringt es Caliskaner auf zwei Tore und eine Vorlage – somit trifft er aktuell alle 111 Minuten für Bialystok. Für mehr Spielminuten reicht es bislang vor allem noch nicht, da im 4-2-3-1-System nur ein Mittelstürmer vorgesehen ist und diese Position bislang von Ex-Fürther Afimico Pululu ausgefüllt wird, der mit 14 Saisontreffern einen großen Anteil an der starken Saison der Polen hat.

Caliskaner hat noch Vertrag bei Eintracht Braunschweig

Um seine verbesserte Rückrunde mit der Meisterschaft zu krönen, muss Caliskaner mit Jagiellonia Bialystok noch Piast Gliwice und Robert Ivanovs Ex-Klub Warta Posen bezwingen – definitiv machbare Aufgaben.

In Braunschweig verfügt Kaan Caliskaner noch über einen Vertrag bis Sommer 2025. Trotzdem ist seine Zukunft weiterhin ungewiss. Sollte es zu einem Verbleib bei in Polen kommen, winkt bei Titelgewinn auch europäischer Fußball – sogar mit der Chance auf die Champions League.

