Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Trainer freut sich über „Typen“ im Fußball. Ermin Bicakcic hatte nach der Rostock-Pleite klare Worte gewählt.

Am späten Freitagabend hat Ermin Bicakcic klare Worte gefunden – mal wieder. Gerade hatte Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock eine empfindliche 0:1-Niederlage einstecken müssen. Ein Wirkungstreffer gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga.

Ermin Bicakcic wird deutlich

Der Eintracht-Routiner sagte nach dieser Enttäuschung: „Jeder Einzelne muss sich fragen, ob er das Maximale tut, um am Wochenende auch liefern zu können. Jeder Einzelne und die Mannschaft müssen ans Leistungsmaximum, an die 100 Prozent kommen. Das müssen wir uns wieder erarbeiten.“ Eine klare Ansage – die bei seinem Trainer gut ankam.

Einem Coach hilft es freilich, wenn auch die Spieler Klartext sprechen. Zumindest jene, deren Worte auch in der Kabine Gewicht haben. Auch wenn es direkt nach dem Abpfiff immer eine besondere Herausforderung darstellt, die eigenen Emotionen zu zügeln. „Ich glaube, dass Ermin da auch immer sehr klare Worte wählt“, sagt Daniel Scherning, „gerade heutzutage schimpfen wir immer darüber, dass es keine Typen gibt und alle immer nur das Gleiche sagen. Da freue ich mich darüber, dass er frei Schnauze Worte wählt, die sich von anderen Spielern unterscheiden.“

Eintracht Braunschweig braucht wieder ein Erfolgserlebnis

Bicakcic ist eben so ein „Typ“. Und seine Worte haben Wucht in der Eintracht-Blase. Wege seiner sportlichen Erfahrung – aber auch wegen seiner Leistung und seinem Einsatz. Scherning fand das Statement seines Abwehrchefs „passend, gut und einfach ehrlich. Da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Und natürlich ist man als Trainer in so einem Moment dann auch froh, wenn die Worte ehrlich sind und auch richtig ankommen.“

Bleibt zu hoffen, dass auch diese Ansprache ihren Teil dazu beitragen wird, die Eintracht wieder in die Spur zu heben. Denn nach vier Spielen ohne Sieg brauchen die Blau-Gelben dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis.

