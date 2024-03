Braunschweig. Eintracht Braunschweig verliert 0:1 gegen Hansa Rostock. Wieder muss Ermin Bicakcic deutliche Worte zur Leistung finden.

Ermin Bicakcic schlug am Freitagabend heftig mit der Hand auf einen Betonpfeiler im Bauch des Eintracht-Stadions. Minuten zuvor hatte der Innenverteidiger mit Eintracht Braunschweig nach einem trostlosen Auftritt mit 0:1 gegen Hansa Rostock verloren. Dadurch ist der Fußball-Zweitligist wieder auf einem direkten Abstiegsplatz angelangt. Neun Spiele stehen noch aus.

Ermin Bicakcic war sauer nach der Niederlage gegen Hansa Rostock

Bicakcic war sauer. Und er erwartet mehr von sich und seinen Mitspielern. „Jeder Einzelne muss sich fragen, ob er das Maximale tut, um am Wochenende auch liefern zu können. Jeder Einzelne und die Mannschaft müssen ans Leistungsmaximum, an die 100 Prozent kommen. Das müssen wir uns wieder erarbeiten“, haderte der Abwehrroutinier.

Bildergalerie: Eintrachts Niederlage gegen Hansa Rostock Im Heimspiel gegen Hansa Rostock, den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga, hat Eintracht Braunschweig am Freitagabend 0:1 verloren. © regios24 | Darius Simka Der Bosnier hatte die Eintracht am Freitagabend gegen Rostock als Kapitän aufs Feld geführt, weil Robin Krauße nach der 1:2-Niederlage gegen Nürnberg aus der Startelf rotierte. Doch die Braunschweiger kamen gar nicht ins Spiel, obwohl sie sich so viel vorgenommen hatten. „Klar waren die giftiger und ein Stück weit cleverer. Da sind wir nicht clever genug, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen“, befand Bicakcic.

Schumacher schockt Braunschweig, Lucoqui vergibt

Sein Team ließ vor der Pause zwar nur eine dicke Chance durch Svante Ingelsson zu, war defensiv aber anfällig. Vorne vergab Robert Ivanov nach einem Standard. Nach der Pause zeigte sich Eintracht leicht verbessert, doch dann stach Hansa durch Kevin Schumacher zu. Und die Gäste-Führung war nicht unverdient. Anderson Lucoqui hatte noch die dicke Chance zum Ausgleich, aber ansonsten strahlte das Team von Trainer Daniel Scherning keine Gefahr aus.

Das gestand auch Bicakcic, der über den Auftritt der Braunschweiger knallhart urteilte: „Da muss einfach mehr kommen.“ Schon nach dem Nürnberg-Spiel hatte der Verteidiger, der bis zum Sommer in Hoffenheim Bundesliga gespielt hat, Klartext gesprochen. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim SC Paderborn am kommenden Freitag legte er nun nach. „Es ist einfach maximal enttäuschend. Wenn dich ein Gegner mal herspielt und du verlierst, ist es okay, aber wir dürfen gewisse Phasen in diesem Spiel einfach nicht herschenken. Wir müssen wieder anders auftreten. Das geht nur mit harter Arbeit, mit Leistung, mit Fokus“, ordnete der Routinier ein. Das ist notwendig, um den Klassenerhalt zu schaffen. Momentan fühlt es sich schlecht an, doch Bicakcic schaute nach vorn - mit einem klaren Auftrag: „Wir müssen die Leichtigkeit behalten, vom Verkrampften wegkommen und uns untereinander dahin pushen.“

