Braunschweig. Nach seiner Sperre ruhen die Hoffnungen auf mehr Stabilität auch auf Verteidiger Hasan Kurucay. Er weiß, wie hart es in Paderborn ist.

Eintracht Braunschweigs Dreierkette war mitnichten der Grund für die schmerzhafte 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock. Sowohl Robert Ivanov als auch Saulo Decarli und der später eingewechselte Sebastian Griesbeck hatten zwar arge Probleme mit den Angreifern des Konkurrenten im Zweitliga-Abstiegskampf, doch die Fehler und das angsterfüllte Verhalten begannen schon viel weiter vorn auf dem Platz.

Dennoch wirkt es wie ein gutes Zeichen, dass Hasan Kurucay nach seiner zwei Spiele andauernden Rotsperre wieder zur Verfügung steht. Der in Dänemark geborene Türke war beim 1:1 gegen Hertha BSC nach einem Tritt gegen die Kniescheibe seines Gegenspielers Palko Dardai vom Platz gestellt worden.

Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock - Nur Ermin Bicakcic in Normalform

In den Wochen zuvor hatte er mit Ivanov und Ermin Bicakcic eine starke Verteidigungsreihe gebildet. Bicakcic war gegen Rostock allerdings weit und breit der Einzige in Normalform. Die Hoffnung lautet nun, dass in bewährter Konstellation auch wieder Stabilität einkehrt. Kurucay dürfte fit sein. In den vergangenen Wochen hatte er auch die Zeit genutzt, um leichtere muskuläre Probleme auszukurieren.

Hinter dem 26-Jährigen, der im Winter 2023 vom norwegischen Erstligisten Ham-Kam nach Braunschweig gekommen war, liegen die bis dato stabilsten Monate im Eintracht-Trikot. Zuvor war Kurucay regelmäßig mit wilden Aktionen als Risikofaktor aufgefallen. Es war beim 1,87-Meter-Mann stets ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Denn wenn Kurucay, dessen Vertrag im Sommer endet, seine starken Momente hat, überspielt er den Gegner mit mutigen Dribblings und kann mit seinem Vorwärtsdrang und seinen Diagonalbällen so etwas sein wie der Quarterback des Braunschweiger Spiels.

Ohne Hasan Kurucay konnte Eintracht Braunschweig zuletzt nicht überzeugen

Doch das Risiko spielt immer mit. Stellungs- und Stockfehler in gefährlichen Räumen gehören zu seinem Spiel wie das Drama zur DNA der Eintracht. Doch alles andere als eine Rückkehr in die Startelf würde verwundern. In den zwei Spielen ohne ihn konnte weder die Mannschaft noch sein Stellvertreter Saulo Decarli überzeugen.

Das Comeback könnte allerdings zu einer harten Bewährungsprobe werden. Nach vier Spielen in Folge ohne Sieg ist die Eintracht auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgekehrt. Der SC Paderborn ist dagegen eine der Top-Mannschaften der Liga. Kurucay, der aktuell die Grundsätze des Ramadans verfolgt, kann ein Liedchen davon singen. In der vergangenen Saison ging er mit Braunschweig 1:5 bei den Ostwestfalen unter.

Eine Umstellung auf eine Viererkette des damaligen Trainers Michael Schiele ging gehörig schief. Auch Kurucay machte defensiv keine gute Figur gegen Paderborner, die Eintracht in und aus dem Sack spielten. Doch das ist Vergangenheit. Am Freitagabend (18.30 Uhr) heißt es erneut Abstiegskampf - vermutlich wieder mit Kurucay.

