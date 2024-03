Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Sturm-Routinier beginnt gegen Hansa Rostock. Trainer Daniel Scherning verändert sein Team auf drei Positionen.

Eintracht Braunschweigs erste Hälfte gegen den 1. FC Nürnberg war nicht gut. Trainer Daniel Scherning wechselte in der Pause dreimal, das Team zeigte daraufhin eine bessere Vorstellung. An der 1:2-Niederlage war nichts mehr zu ändern. Es war das dritte Spiel ohne Sieg in Folge. Zuletzt gewann Eintracht Braunschweig Mitte Februar gegen Karlsruhe (2:0).

Eintracht Braunschweig geht in wichtiges Spiel gegen Hansa Rostock

Am heutigen Freitagabend wartet ein wichtiges Kellerduell auf die Zweitliga-Fußballer. Bei einer Niederlage für Braunschweig könnten die Rostocker vorbeiziehen. Gewinnt die Eintracht, baut sie ihren Vorsprung aus und erhöht den Druck auf den 1. FC Kaiserslautern. Scherning hatte vor dem Spiel gegen Hansa schon Änderungen für seine Startelf angekündigt. Die gibt es auch.

Im Tor bleibt aber erwartungsgemäß alles beim alten. Ron-Thorben Hoffmann startet zwischen den Pfosten. Davor spielen Robert Ivanov, Ermin Bicakcic und erneut Saulo Decarli, der den rotgesperrten Hasan Kurucay ersetzt.

Niklas Tauer spielt von Beginn an auf der Sechserposition

Auf der Sechs gibt es eine Neuerung. Winter-Neuzugang Niklas Tauer ersetzt Vizekapitän Robin Krauße im Mittelfeld. Davor spielen Thorir Helgason und Fabio Kaufmann. Der von den Fans sehnlichst in der Startelf erwartete Hampus Finndell wartet weiter auf seine Premiere von Beginn an.

Auch im Sturm tut sich etwas. Johan Gomez rotiert trotz aufopferungsvollem Einsatz auf die Bank. Anthony Ujah steht erstmals seit seiner Verletzung aus dem vergangenen September wieder in der Startelf. Eine Schultereckgelenksprengung hatte den Angreifer mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Bislang tat sich der Nigerianer noch schwer, zu alter Form zurückzufinden. Neben ihm läuft der pfeilschnelle Rayan Philippe auf, der in Nürnberg den Anschlusstreffer herstellte.

Diesmal soll es wieder anders ausgehen, als in den vergangenen Spielen. Trainer Daniel Scherning strahlte vor dem Spiel gegen Hansa Rostock eine riesige Zuversicht aus. Auf der Bank sitzen Tino Casali, Jannis Nikolaou, Florian Krüger, Hampus Finndell, Anton Donkor, Sidi Sané, Sebastian Griesbeck, Robin Krauße und Johan Gomez.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: