Bekenntnis mit Einschränkungen: Nikolaou verlängert bei Eintracht

Das Team von Trainer Michael Schiele verliert bei den Franken und gerät tiefer in den Tabellenkeller.

Jannis Nikolaou bleibt auch für die kommenden zwei Saisons Spieler von Eintracht Braunschweig – vorausgesetzt die Fußballer bleiben in der 2. Bundesliga. Der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Tabellenvorletzten bis zum 30. Juni 2025, allerdings mit der Einschränkung, dass dieser nicht für die 3. Liga gilt.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig

„Verein, Stadt und Umfeld sind mir in den vergangenen Jahren extrem ans Herz gewachsen, daher freue ich mich sehr über die Vertragsverlängerung bei der Eintracht. Mit meiner Unterschrift möchte ich auch ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Ich glaube fest an unser Ziel, diesem gilt es in den kommenden Wochen alles unterzuordnen“, erläutert Jannis Nikolaou die Gründe für seine Entscheidung.

Eintracht Braunschweig zahlte einst niedrige sechsstellige Summe für Nikolaou

Der 1,87 Meter große Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2020 von Dynamo Dresden zum damaligen Aufsteiger. Die Eintracht aktivierte seinerzeit eine Klausel in Nikolaous laufendem Vertrag bei den Sachsen und überwies eine niedrige sechsstellige Summe nach Dresden. 91 Spiele absolvierte der Mann mit der Trikotnummer 4 seitdem, erzielte dabei vier Treffer und gab fünf Torvorlagen.

Nach dem Abstieg 2021 stand er kurz vor dem Wechsel zum FC Ingolstadt, blieb aber schlussendlich in der Löwenstadt und avancierte zu einem der Leistungsträger in der Aufstiegssaison 2021/22.

Vollmann freut sich über Verlängerung von Eintracht Braunschweigs Jannis Nikolaou

In der laufenden Spielzeit war der Deutsch-Grieche lange Zeit Stammkraft, bis ihn Danilo Wiebe infolge einer Erkältung aus der Startelf verdrängte. Nach Wiebes Schienbeinkopfbruch kehrte Nikolaou zurück in die Anfangsformation der Blau-Gelben.

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!

Peter Vollmann zeigte sich glücklich über die Vertragsverlängerung des gebürtigen Bonners. „Jannis ist ein Führungsspieler mit kompletter Zweitliga-Qualität, der sehr wichtig für unser Mittelfeld ist. Dies hat er mit konstanten Leistungen oft genug auf dem Platz bewiesen. Er hat seinen Vertrag mit der absoluten Überzeugung verlängert, dass wir die Klasse halten werden. In unseren Gesprächen hat er dies immer wieder zum Ausdruck gebracht“, sagt der Geschäftsführer Sport der Eintracht.