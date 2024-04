Soltau. Eigentlich war Camping bei der Premiere des Heide-Park-Festivals in Sommer nicht vorgesehen. Warum die Organisatoren sich umentschieden.

Mehr als 50 internationale und nationale Acts, bis zu 50.000 Besucher und zahlreiche Achterbahnen, die neben den Auftritten der EDM- und Pop-Acts für Adrenalin sorgen: Die Premiere des Heide-Park-Festivals lässt auf zwei gute Festivaltage hoffen. Am Mittwoch gaben die Organisatoren das nächste Highlight bekannt: Auch Camping soll rund um die beiden Festivaltage am 31. August und 1. September möglich sein.

Zunächst war das normale Camping nicht vorgesehen. Besucher, die über Nacht bleiben wollten, um so beide Tage im Heide-Park zu verbringen, konnten bisher nur Übernachtungen im Abenteuerhotel oder im Holiday Camp buchen. Wie Katrin Fuhmann, Pressesprecherin des Heide-Park-Festivals, mitteilt, war die Nachfrage nach einer Möglichkeit vor Ort zu campen jedoch so groß, dass sich die Organisatoren jetzt doch dafür entschieden haben: „Wir haben sehr viel Feedback unserer Community bekommen und darauf reagiert.“

Aufgrund der hohen Kosten und des großen logistischen Aufwandes war Camping bei der ersten Auflage des Festivals nicht vorgesehen. Gemeinsam mit der Stadt Soltau und dem Heide-Park könne dies jedoch jetzt realisiert werden.

Camping beim Heide-Park-Festival: Das müssen Besucher wissen

Festivalgäste, die auch Camping gebucht haben, können bereits am Freitag, 30. August, ab 12 Uhr auf das Campinggelände. Geräumt werden muss es bis Montag, 2. September, um 13 Uhr. Tickets können als Zusatz zum normalen Festivalticket für 59,99 Euro erworben werden. Wer noch kein Festivalticket hat und gerne campen möchte, kann sich für 259,99 Euro das Full-Weekend-Ticket inklusive Camping sichern. Camper brauchen zusätzlich ein Camping-Parkplatzticket in Höhe von 20 Euro.

Neben kürzeren Wegen zum Festival und einer kompletten Festival-Experience, wie es auf der Webseite heißt, kommen Camping-Gäste auch in den Genuss einer Pre-Party am Freitag. Das Line-Up dafür stehe jedoch noch nicht fest, so Fuhrmann. „In den nächsten Wochen können wir da mehr verkünden. Auch ein konkreter Lageplan für das Heide-Park-Festival wird dann veröffentlicht“, erklärt die Pressesprecherin weiter.

Heide-Park-Festival: Das Line-Up steht bereits

Abseits der Pre-Party für Campinggäste steht das Line-Up für die beiden Festivaltage bereits fest. So treten am Samstag unter anderem die EDM-Stars Don Diablo, Hardwell, HBZ und Julian Jordan auf. Auch Wincent Weiss, Fortella und Levent Geiger stehen am ersten Festivaltag auf der Bühne. Am Sonntag performen unter anderem Zara Larsson, Vanessa Mai, Leony und Felix Jaehn. The Chainsmokers ist Headliner.

