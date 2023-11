Soltau. „Adrenalin meets Music“ ist das Motto des Events, das bald im größten Freizeitpark Norddeutschlands steigt. Das ist bereits bekannt.

Für Fans des Heide-Parks wird es ab sofort doppelt spannend. Gleich zwei Neuheiten hält der Freizeitpark in Soltau in der kommenden Saison bereit: Zum einen wird es 2024 eine neue Attraktion im Themenbereich Transsilvanien geben. Zum anderen ist für den Sommer ein zweitägiges Musikfestival geplant. „Deutschlands erstes Festival dieser Art in einem Themenpark“, schreibt der Park bei Instagram. In den Sozialen Netzwerken wird bereits kräftig gerätselt: Wie könnte dieses Festival ablaufen?

Nach Angaben des Freizeitparks werden nationale und internationale Künstler erwartet, die am Mikrofon, Instrument oder am DJ-Pult einheizen. EDM und Pop sind demnach die beiden Genres, auf die sich die Besucher freuen können. Die Veranstaltung findet an einem Wochenende statt: Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, lassen die Macher bereits verlautbaren. Konkrete Namen zu Acts gibt es noch nicht. Die ersten sollen aber am kommenden Mittwoch bekanntgegeben werden. Und: Der Park betont explizit, dass das Festival ein Angebot für alle Altersgruppen sei.

Als Roland Kaiser, Pink und Tokio Hotel im Heide-Park auftraten

Aber, Moment: Heide-Park? Musik-Festival? Da war doch schonmal was? Die allererste Musikveranstaltung im Heide-Park ist dieses Projekt nämlich nicht. Bereits zwischen 1999 und 2013 gab es immer wieder größere Festivals auf dem Parkgelände vor teilweise mehr als 10.000 Zuschauern. Mehrmals fand mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Reihe „Pop im Park“ statt, bei der Künstler wie Pur, Pink, Tokio Hotel, Peter Maffay, Hot Chocolate und The Hooters vor Tausenden aufgetreten sind. Auch Roland Kaiser gab dort 2008 ein Konzert. Marianne Rosenberg, Barclay James Harvest, Atze Schröder und die Vengaboys waren ebenso bereits zu Gast. Und 2013 standen beim DSDS-Open-Air Pietro Lombardi, Beatrice Egli und weitere Teilnehmer der RTL-Castingshow in dem Freizeitpark auf der Bühne. Durchaus illustre Künstler also. Wer es wohl im kommenden Jahr sein wird?