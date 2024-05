Braunschweig. Die langfristigen Pläne auf Braunschweigs Torhüterposition sind interessant. Bei Ron-Thorben Hoffmann steht eine Entscheidung bevor.

Vieles dreht sich seit Wochen um die Zukunft von Ron-Thorben Hoffmann. Bleibt der 25 Jahre alte Torhüter bei Eintracht Braunschweig? Oder geht er? Sein Arbeitspapier endet am 30. Juni, das sind noch ein paar Wochen, aber eine Entscheidung steht bevor. Nach unseren Informationen dürfen sich die Fans, Spieler und Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dass Hoffmann länger bleibt. Aber: Fix ist noch nichts. Es kann noch schiefgehen. Bei einer anderen Personalie auf dieser Position sind die Blau-Gelben schon einen deutlichen Schritt weiter.

Leon Herdes steht kurz vor einem Wechsel zur Eintracht, heißt es aus der Beraterszene. Ein weiteres Indiz dafür liefert Instagram. Da folgt Jasmin Fejzic, Keeper-Legende und Torwarttrainer im NLZ, dem Profil von Herdes bereits. Der 17 Jahre alte Torhüter von Borussia Dortmunds U17 machte in der U17-Bundesliga West in dieser Saison 22 von 26 Spielen, danach sorgte er in der Finalrunde gegen Leipzig und Leverkusen dafür, dass Dortmunds U17 deutscher Meister wurden. Herdes (Jahrgang 2007) war in den drei Partien mittendrin.

Leon Herdes wird wohl von Borussia Dortmunds U17 zu Eintracht Braunschweig wechseln.

Im Sommer allerdings soll er nach Braunschweig kommen. Der Plan des Traditionsklubs sieht vor, Herdes zum Torhüter in der U19-Bundesliga-Mannschaft zu machen. Zwischen den Pfosten der in die Oberliga aufgestiegenen U23 soll Justin Duda (21) stehen. Die beiden Talenten sollen dann mit den Profi-Keeper Tino Casali (Vertrag bis 2025) und, so hoffen in Braunschweig alle, Hoffmann gemeinsam trainieren, um sich stetig zu entwickeln.

Fejzic selbst soll, so war zuletzt aus dem Klubumfeld zu hören, perspektivisch näher ans Torwart-Trainerteam der Profis heranrücken, um irgendwann Manfred „Moppes“ Petz (63) zu beerben. So wollen die Braunschweiger auf diesem wichtigen Posten eine stabile Grundlage für die Zukunft schaffen. Gut möglich, dass der Klub bald zwei erfreuliche Personalien verkündet: erst Herdes‘ Verpflichtung, dann Hoffmanns Verlängerung.

