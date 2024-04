Goslar. Polizei Goslar meldet verschiedene Delikte aus ihrem Einsatzgebiet und vermutet als Grund für angespannte Stimmung das sommerliche Wetter.

Sommerliches Wetter als Grund für gereizte Stimmung? Das jedenfalls vermutet die Polizei Goslar als Auslöser für ihre registrierten Fälle von Körperverletzungen sowie einer Bedrohung mit einer Waffe, die sich am Wochenende, 6. und 7. April, zugetragen haben.

Am Samstag, 6. April, gegen 15.10 Uhr wurde eine 17-jährige Goslarerin im Bereich der Bushaltestelle am Jakobikirchhof in Goslar durch eine bislang unbekannte Täterin beleidigt. Im weiteren Verlauf griff die Täterin die junge Frau körperlich an. Das 17-jährige Opfer verletzte sich hierdurch leicht, musste vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Die unbekannte Täterin habe sich laut Polizeibericht nach dem Angriff unerkannt vom Tatort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05321 339-0.

Goslar: E-Mountainbiker flüchtet nach Zusammenstoß und schlägt Zeugen

Zu weiteren Körperverletzungen kam es ebenfalls am Samstag nach einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger: Gegen 12.50 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem E-Mountainbike in der für Fahrradfahrer freigegebenen Fußgängerzone in der Rosentorstraße in Goslar unterwegs. Ihm kam dabei eine 60-jährige Fußgängerin entgegen. „Trotz gegenseitiger Wahrnehmung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und der Fußgängerin, woraufhin sich ein zunächst verbaler Streit zwischen den Beiden sowie dem 70-jährigen Begleiter der Fußgängerin entwickelte“, informiert die Polizei. Im weiteren Verlauf des Streits sei dann der 70-Jährige von dem Fahrradfahrer mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen worden. Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer unerkannt. Gegen den E-Mountainbiker wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Körperverletzungen eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Goslar ebenfalls unter Telefon 05321 339-0 entgegen.

Versuchte Körperverletzung durch Busfahrer aus Altkreis Osterode

Am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr kam es beim Einstieg eines 28-jährigen Fahrgastes aus Clausthal-Zellerfeld in einen Linienbus zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Busfahrer aus dem Altkreis Osterode. „Im Rahmen dieser Auseinandersetzung drückte der Busfahrer den Fahrgast gegen einen Pfeiler am Zentralen Omnibusbahnhof“, so die Goslarer Polizei. Der Fahrgast blieb dabei unverletzt. Dennoch erwartet den Busfahrer nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung.

Schlägerei auf Parkplatz in Langelsheim

Und die Körperverletzungsdelikte reißen nicht ab: Ein 47-jähriger Langelsheimer und dessen 40-jährige Begleiterin gerieten Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Langen Straße in Langelsheim mit einem ebenfalls 47-jährigen Mann in Streit. Grund sei hier laut Polizeibericht die „Parksituation“ gewesen. Im Streitverlauf schlägt dieser dem Langelsheimer mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser verletzt per Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar eingeliefert werden muss. Die bislang unbekannte Begleiterin des Schlägers griff ebenfalls in die Auseinandersetzung ein und riss an den Haaren der 40-Jährigen. Dadurch erlitt die Angegriffene Verletzungen, welche noch am Tatort medizinisch versorgt worden sind.

Bedrohung mit Waffe in Liebenburg

Bereits am frühen Samstagnachmittag fuhr ein Liebenburger mit seinem Quad durch die Strousbergstraße in Liebenburg. Augenscheinlich gefiel dies einem Anwohner nicht, der sich in seinem Vorgarten aufhielt. Und so bedrohte er den Quadfahrer kurzerhand mit einer Waffe. Im Polizeibericht heißt es: „Der Quadfahrer entfernte sich schnellstens vom Tatort und informierte anschließend die Polizei über den Vorfall. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde durch eingesetzte Polizeibeamte die Tatwaffe beim Beschuldigten gefunden und sichergestellt. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe.“ Den Beschuldigten Liebenburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

B241: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Samstag gegen 16.25 Uhr fuhr ein Goslarer mit seinem Oldtimer die Bundesstraße 241 aus Richtung Goslar Richtung Clausthal-Zellerfeld. Noch vor der Bärentalkurve überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einer seitlichen Berührung des Pkw mit dem Motorrad und dem Arm des Bikers. Diesem gelang es, trotz Verletzung einen Sturz zu verhindern und sein Motorrad sicher abzustellen. Per Rettungswagen kam der Biker ins Krankenhaus Goslar. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1.100 Euro. Den Unfallverursacher erwartet laut Polizei nun eine Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige.

Goslar: Autofahrerin übersieht Mountainbike-Fahrer

Eine junge Goslarerin war am Samstagabend mit ihrem Pkw auf der Okerstraße Richtung Immenröder Straße in Goslar unterwegs. Als sie nach links in die Peter-Henlein-Straße abbiegen wollte, übersah sie der Polizei zufolge einen auf dem auf der Fahrbahn markierten Radweg entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer verletzt wurde. Auch er musste per Rettungswagen in das Krankenhaus Goslar gebracht werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Euro.

