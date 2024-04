Katlenburg-Lindau. B247: Zwei Motorradfahrer an Unfall im Ortseingang Lindau aus Richtung Strohkrug beteiligt. Das berichtet die Polizei Northeim.

In Katlenburg-Lindau ist es zu einem Motorradunfall gekommen. Dabei wurde ein Biker verletzt. Das berichtet die Polizei Northeim.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 6. April, um 10.15 Uhr auf der B247 am Ortseingang Lindau. Der Northeimer Polizei zufolge waren zwei Motorradfahrer auf der Bundesstraße aus Richtung Strohkrug unterwegs.

B247: Verletzter Motorradfahrer in Klinik eingeliefert

Der erste Motorradfahrer, ein 52-Jähriger, musste aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein dahinter fahrender 19-jähriger Biker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden, insgesamt 1.800 Euro, so die Polizei.

