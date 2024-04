Wernigerode. Saison des Bürger- und Miniaturenparks Wernigerode startet im April. Das Ausflugsziel im Harz zeigt mehr als 60 Sehenswürdigkeiten der Region.

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode öffnet jetzt mit neuen Attraktionen. So sei über den Winter unter anderem die Miniaturversion von Schierke ausgebaut worden, sagte eine Sprecherin der Park und Gärten GmbH Wernigerode am Dienstag, 2. April. Schwerpunkt der Vorbereitungen sei darüber hinaus die Sanierung des Modells der Martini-Kirche mit 80.000 Dachziegeln gewesen. Die Saison 2024 startet am Samstag, 6. April.

Miniaturenpark im Harz ist ein Besuchermagnet

Zur Vorbereitung der neuen Saison wurde der Aufbau der Miniaturbauten fortgesetzt und die Anlage auch neu bepflanzt. Im vergangenen Jahr erlebte der Bürger- und Miniaturenpark nach eigenen Angaben das bislang besucherstärkste Jahr. Mehr als 164.000 Besucher seien gekommen, sagte Geschäftsführer Andreas Meling. Allerdings sei der Park sehr wetterabhängig.

Im Miniaturenpark werden bis in den Herbst hinein wieder mehr als 60 Sehenswürdigkeiten des Harzes zu sehen sein. Der „Kleine Harz“ zeige Miniaturen wie das Rathaus Wernigerode, den Brocken und die Kaiserpfalz Goslar im Maßstab 1:25, erklärt die Sprecherin des Parks weiter. Im Bürgerpark solle es darüber hinaus in den nächsten Monaten mehr als 30 Veranstaltungen geben.

Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen: Mitarbeiter des Miniaturenparks beim Aufbau eines Modells der Burg Falkenstein auf. © dpa/ZB | Matthias Bein

Weitere Informationen gibt es unter https://www.buerger-und-miniaturenpark-wr.de/de/.

„Kleiner Harz“ - Öffnungszeiten in der neuen Saison 2024

Die Saison 2024 des Bürger- und Miniaturenparks Wernigerode, Dornbergsweg 27, beginnt am 6. April und endet im November.

Im April: täglich 9 bis 18 Uhr

Mai bis August: täglich 9 bis 19 Uhr

September bis Oktober: täglich 9 bis 18 Uhr

Vom 29. Oktober bis 5. November: täglich 9 bis 17 Uhr

Einlass in den Miniaturenpark bis 1 Stunde vor Kassenschluss.

Der Bürgerpark kann bis Einbruch der Dunkelheit über die Drehtore verlassen werden. Wetterbedingte Teilschließungen sind laut Inhaber möglich. Hunde (außer Blindenführhunde) sind nicht erlaubt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

dpa/kic