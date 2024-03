Ostercappeln. Nach dem Brand Freitagnacht geht die Polizei von einem hohen Schaden aus. 20-Jähriger stirbt bei Unfall in Bassum. Der Polizei-Überblick.

Am Freitagmorgen hat in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) eine Arbeiter-Unterkunft gebrannt. Das Mehrfamilienhaus hatte bereits voll in Brand gestanden, als die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr vor Ort eintrafen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Insgesamt seien 14 Menschen in der Unterkunft gemeldet gewesen. Alle Einwohner hätten sich demnach vor dem Feuer retten können, eine Person habe sich jedoch beim Sprung aus einem Fenster verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagmorgen noch an. Den entstandenen Schaden schätzte ein Sprecher auf etwa 100 000 Euro. Die Polizei ermittle nun wegen der Brandursache.

Auto kracht im Kreis Diepholz gegen Baum – 20-jähriger Fahrer stirbt

Ein 20 Jahre alte Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Diepholz ums Leben gekommen. Der Mann sei aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Wagen in der Nacht zum Freitag in Bassum von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Hoher Schaden bei Brand eines unbewohnten Hauses im Kreis Uelzen

Beim Brand eines unbewohnten Hauses samt ehemaliger Gaststätte im Landkreis Uelzen ist Schätzungen zufolge ein Schaden von gut 250.000 Euro entstanden. Am späten Donnerstagabend sei aus zunächst ungeklärter Ursache der Dachstuhl des leer stehenden Gebäudes im Suhlendorfer Ortsteil Wellendorf in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand, das Haus an der Bundesstraße 71 wurde völlig zerstört.

Als das Feuer entdeckt wurde, stand eine dicke Rauchwolke über dem Gebäude. Gut 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Polizei schließt weder Brandstiftung noch eine technische Ursache aus.

Motorradunfall mit zwei Verletzten bei Oldenburg

Auf der Autobahn 28 bei Oldenburg sind zwei Menschen in der Nacht zu Freitag bei einem Motorradunfall verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer war in einer Kurve in der Abfahrt Oldenburg-Ost von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Er habe sich schwer verletzt und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein 17 Jahre alter Mitfahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.

