Westerstede. Außerdem fährt eine Frau bei Hannover in einen Sattelzug und verletzt sich schwer. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Auf der A28 zwischen Westerstede und Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind in der Nacht auf Freitag mehrere Autos in einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Baum war demnach wegen starken Winds auf die Straße gefallen. Angaben zu der Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallstelle war am Morgen wieder frei befahrbar.

Schwerer Auffahrunfall auf A7 bei Hannover

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 hat eine Autofahrerin schwere Verletzungen erlitten. Auf der Autobahn sei ein Sattelzug aus zunächst unbekannten Gründen liegengeblieben, die Frau sei nahe der Abfahrt Hannover-Ost mit ihrem Wagen auf den Lastwagen aufgefahren und im Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie wurde vor der Feuerwehr befreit und kam ins Krankenhaus. Das Alter der Verletzten und des Lastwagenfahrers waren zunächst unklar. Auch war zunächst nicht bekannt, ob der Lastwagenfahrer verletzt wurde. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg gesperrt, die Polizei warnte vor Staus.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa