Hannover/Braunschweig. Mild und etwas Sonne, aber auch Gewitter und Regen: Beim Niedersachsen-Wetter ist Pfingsten alles dabei. So geht‘s danach weiter.

Die Zahlen klingen eigentlich ganz okay, doch sie sind mit Vorsicht zu genießen. So wie das beim Niedersachsen-Wetter an manchen Tagen eben nunmal so ist. Für das lange Pfingstwochenende hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits vor dem Wochenende Temperaturen von bis zu 24 Grad angekündigt. Jedoch nicht ohne das große „Aber“ hintendran: Denn die Aussichten, so der DWD frühzeitig, seien von möglichen Gewittern und unter Umständen sogar von Starkregen begleitet.

Nach etlichen sonnigen und warmen Tagen in der zuende gehenden Woche in der Region Braunschweig-Wolfsburg also pünktlich zu den Pfingssttagen eine Ernüchterung, was das Wetter in Niedersachsen angeht. Was bleibt, ist die große Frage: Hält dieser Wetter-Trend weiter an? Oder strahlt uns schon nach Pfingsten wieder die Sonne ins Gesicht? Wir haben uns die Prognosen des DWD angeschaut.

So sind die Aussichten für Pfingstsonntag beim Wetter in Niedersachsen

Im Laufe des Pfingstsonntags nehme die Schauer- und Gewitteraktivität zu – bei Höchstwerten um 22 Grad, auf den Inseln um 18 Grad. Dabei könne es laut DWD beim Niedersachsen-Wetter auch zu Starkregen kommen. Das hatten die Wetterexperten für den Tag vorm Pfingstmontag schon prognostiziert. Laut der der 14-Tage-Ensembleprognose auf dem Portal Kachelmannwetter können Braunschweiger am Sonntag mit rund 5,7 Millimeter Niederschlag rechnen. In Richtung Osten, in Söllingen (Helmstedt) beispielsweise, soll es voraussichtlich 2,5 Millimeter regnen.

Was ist eine Ensembleprognose? Wetter-Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben eigene Prognose-Modelle. Da das Wetter ein chaotisches System ist, werden die Prognosen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen berechnet. Aus diesen unterschiedlichen Berechnungen lässt sich anhand des Durchschnitts eine Tendenz ablesen.

Starkregen auch am Pfingstmontag? Das sagt die Progmose fürs Niedersachsen-Wetter

An der Grenze zu Sachsen-Anhalt zeigen die Thermometer am Pfingstmontag dann Höchstwerte von bis zu 24 Grad an, schreibt der DWD auf seiner Homepage. In Niedersachsen werde das Wetter nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, begleitet von auflebenden Schauer- und Gewitteraktivitäten. Lokal droht sogar Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 18 Grad, sonst bei 20 bis 23 Grad. Laut DWD weht dazu ein meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Sonntag und Montag kann es in Niedersachsen zu Gewittern mit Starkregen kommen. (Symbolfoto) © dpa | dpa

In der Nacht zum Dienstag klingen Schauer und Gewitter dann ab, im Norden ist es meist wolkig, im Süden oft gering bewölkt oder klar. Örtlich, so der DWD, erwarte man flache Nebelfelder. Die Temperaturen kühlen sich auf Werte zwischen 9 und 14 Grad ab. Begleitet wird das Niedersachsen-Wetter von schwachem, an der See mäßigem bis frischem Wind aus Nordost bis Ost.

Wie geht‘s weiter mit dem Wetter in Niedersachsen? So sieht es nach Pfingsten aus

Am Dienstag wechseln sich beim Wetter in Niedersachsen Sonne und Wolken ab, es bleibt laut der DWD-Vorhersage dabei zumeist trocken. Und: Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad, auf den Inseln immerhin noch um 21 Grad. Dazu gesellt sich ein überwiegend mäßiger Ost- später Nordostwind.

Ein Fahrradfahrer radelt bei Sonnenschein vor einem Brunnen auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Ist das auch in der Woche nach Pfingsten möglich? © DPA Images | Julian Stratenschulte

In der Nacht zum Mittwoch wird es in Niedersachsen wolkig, im Süden und Südwesten kommt laut der Wettervorhersage der DWD-Experten schauerartiger Regen hinzu, der vereinzelt gewittrig durchsetzt ist. Die Tiefsttemperaturen liegen bei Werten zwischen 13 und 16 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See später starker und böiger Nordost- bis Ostwind kommt hinzu.

Deutscher Wetterdienst blickt voraus: So wird das Wetter in Niedersachsen zur Wochenmitte

Für die Wochenmitte sagt der DWD ein bis zur Elbe hin anfangs freundliches Niedersachsen-Wetter voraus, sonst langsam nordwärts ausgreifende Schauer und Gewitter – diese fallen ab dem Nachmittag teils kräftiger aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, auf den Inseln um 21 Grad. Aus östlichen Richtungen weht ein schwacher bis mäßiger Wind.In der Nacht zum Donnerstag kommen nahe der Elbe weiter Schauer und Gewitter auf, ansonsten zeichnet sich das Wetter in Niedersachsen durch nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung aus und bringt Tiefstwerte zwischen 13 und 15 Grad mit sich. Meist ist es dabei laut Vorhersage schwach windig. Auf den Inseln gibt‘s teils mäßigen Wind, der aus östlichen Richtungen kommt.

