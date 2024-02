Clausthal-Zellerfeld. Schwer verletzt wird eine jugendliche Fußgängerin bei einem Unfall am Montag in Clausthal-Zellerfeld. Der aktuelle Polizeibericht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in Clausthal-Zellerfeld im Bereich Baderstraße/An der Marktkirche gekommen. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.

Unfall im Harz: Auto erfasst Fußgängerin

Wie das Polizeikommissariat Oberharz meldet, wollte eine 14-jährige Fußgängerin am Morgen die Baderstraße überqueren. „Dabei wurde sie von einem 59-jährigen Autofahrer, der von der Straße ‚An der Marktkirche‘ nach links der Vorfahrtstraße folgend abbiegen wollte, übersehen“, beschreiben die Beamten das Unglück.

Der Unfall ereignete sich nahe der Marktkirche in Clausthal. © privat | Michael Fothke

Das Mädchen erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf. Sie wurde in die Uniklinik in Göttingen eingeliefert, so die Polizei weiter.

