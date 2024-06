Osterode. Die CDU wird in vielen Orten stärkste Kraft, die AfD schneidet vor allem im Südharz gut ab. Das sind die ersten Ergebnisse der Europawahl.

Schwarzer Abend für die Ampel: SPD, Grüne und FDP haben bei der Europawahl nach den ersten Prognosen zusammen noch nicht einmal ein Drittel der Stimmen eingefahren und sind allesamt hinter der AfD gelandet. Die wurde zwar nicht so stark, wie vor einigen Monaten noch zu erwarten war, aber der Trend geht klar nach rechts. Und mit der Union gibt es einen deutlichen Sieger.

Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz hatte schon bei der Europawahl 2019 mit 15,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Abstimmung eingefahren. In den ersten Prognosen lag sie am Sonntagabend bei 14 Prozent. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich im NDR: „Das ist ein richtig schlechtes Ergebnis.“ Die Niedersachsen-SPD habe bei dieser Europawahl genauso viel verloren wie die Bundes-SPD.

AfD auch im Altkreis weit vorne

Auch im Altkreis Osterode schnitt die AfD in vielen Städten und Gemeinden gut ab. So erzielte sie in Wieda rund 29,9 Prozent und landetet damit noch vor der CDU mit 27,7 und der SPD mit 17,5 Prozent. In Osterode lag die CDU am Abend mit 31,2 Prozent knapp vor der SPD mit 26,4 Prozent. Die AfD lag hier mit 13,9 Prozent vor den Grünen mit 8,4. Ein ähnliches Bild gab es in Herzberg, wo ebenfalls die CDU als stärkste Kraft vor der SPD aus dem Abend ging. Auch hier schaffte es die AfD mit 15,7 Prozent vor die Grünen mit 7,1. In Bad Lauterberg und Bad Sachsa lag ebenfalls die CDU weit vorne, in Bad Sachsa wurde die AfD mit 23,7 Prozent zweitstärkste Kraft vor der SPD. Auch in Bad Grund hatte die CDU die Nase vorn.

Die Wahlbeteiligung lag in vielen Teilen des Altkreises bei kaum 40 Prozent. Zum Redaktionsschluss lagen noch nicht alle Ergebnisse vollständig vor. Eine ausführliche Analyse der lokalen Ergebnisse folgt.