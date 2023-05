Göttingen. In der Zeltstadt der Uniklinik Göttingen können Kinder ihre Kuscheltiere vom 15. bis 17. Mai von Medizinstudierenden untersuchen und behandeln lassen

Medizin-Hightech gibt es auch im Teddybär-Krankenhaus in der Uniklinik Göttingen.

Göttingen Teddy-Docs helfen im Teddybär-Krankenhaus in Göttingen

Das Teddybär-Krankenhaus an der UMG öffnet am Montag, 15. Mai, seine Türen. Darüber informieren die Verantwortlichen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in einer Mitteilung.

Wie bereits im vergangenen Jahr werden demnach alle Kuscheltiere im mobilen Hospital der Universitätsmedizin Göttingen untersucht und behandelt. Von Montag, 15. Mai, bis Mittwoch, 17. Mai, jeweils von 8.30 bis 17 Uhr behandeln die Teddy-Docs – Medizin- und Zahnmedizinstudierende sowie Auszubildende der Gesundheitsberufe der UMG – zusammen mit den Kindern die kranken Kuscheltiere. „Die Spezialisten aller Fachrichtungen helfen, gebrochene Flossen, verschluckte Löffel oder eingerissene Tatzen erfolgreich zu behandeln. Es gibt dafür einen OP-Saal, einen neuen hochmodernen MRT, eine voll ausgestattete Röntgenstation, die Physiotherapie, Zahnklinik und Apotheke, und auch der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungshubschrauber Christoph 44 stehen für das Teddybär-Krankenhaus bereit“, teilen die Verantwortlichen mit.

Polizei kommt mit Teddybärin Kitty und ihrem Freund

Als besonderes Ereignis stellen die Ausrichter den Besuch der Polizei Göttingen heraus: Diese kommt am Montag, 15. Mai, um 9.45 Uhr mit ihren beiden Findlingen, dem großen Teddybären Kitty und ihrem Freund, für eine Routineuntersuchung bei den Teddydocs vorbei – mit Blaulicht und im Streifenwagen. Das Maskottchen der Kinderherzklinik der UMG, der Bär Pauli, begleitet die beiden bei den Untersuchungen.

„Extra für das Teddybär-Krankenhaus baut das Notfallmanagement der UMG wieder ihr mobiles Hospital auf. Es besteht aus Zeltmodulen, die sonst im Notfalleinsatz zusammengestellt werden können und dann für einen eingeschränkten Notbetrieb bereitstehen. Mit dieser ,Zeltstadt’ ist die UMG für die Versorgung von schwer verletzten Patienten im Falle eines großen Notfalleinsatzes bei einem Massenanfall von Verletzten vorbereitet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Zelt gehört zum Geschäftsbereichs Gebäudemanagement der UMG und steht am Osteingang des Universitätsklinikums Göttingen.

Die Vormittage sind für Kindergarten- und Kitagruppen reserviert, die sich dazu vorab offiziell angemeldet haben. Nachmittags ab 15 Uhr sind keine Anmeldungen nötig. Dienstag- und Mittwochnachmittag von 15 bis 18 Uhr können Privatpersonen mit ihren Kindern ohne Anmeldung im Teddykrankenhaus vorbeikommen. Weitere Informationen zum Teddybär-Krankenhaus gibt es online unter der Adresse www.tbk-goettingen.de.

Das Teddybär-Krankenhaus ist ein Projekt der Medizinstudierenden an der UMG. Sie wollen den Kindern auf diese Weise den Umgang mit Krankheit und den Kontakt mit Ärzten spielerisch näher bringen. Wie in einem echten Krankenhaus wird geröntgt und operiert, eine Apotheke versorgt alle Patienten mit Arznei. Schirmherr des Projekts ist Prof. Dr. Thomas Paul, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin der UMG.

