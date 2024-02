Osterode. Sprinter der Diakonie Osterode am Harz brennt, muss es schnell gehen: In nur wenigen Minuten rettet der Fahrer die Passagiere. So erleben sie den Brand.

Eigentlich sollte es an dem Samstagmorgen eine ganz normale Fahrt zur Tagesstätte in Osterode werden, für sieben Gäste der Tagespflege St. Jacobi der Diakonie und deren Fahrer wurde es aber zu einer Odyssee, die wohl keiner von ihnen je vergessen wird. Denn die sieben Passagierinnen wurden beinahe Opfer eines Autobrandes - und ihr Fahrer zum Lebensretter. Im Gespräch erzählen sie, wie sie den Autobrand erlebt haben.