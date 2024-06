Walkenried. ÖPNV-Revolution im Südharz & Osterode: Neues Ticket verbindet jetzt Bus und Bahn – perfekt für Touristen. So funktioniert das Angebot.

Kleines Ticket, große Wirkung - zumindest für den Südharz bzw. den Altkreis Osterode und die, die dort Urlaub machen. Ab sofort läuft dort ein für ganz Niedersachsen einzigartiges Pilotprojekt im ÖPNV. Unter dem Titel „Hatix + Schiene Südharz“ können Urlauber mit dem Harzer Urlaubs-Ticket (Hatix) nicht nur umsonst Bus fahren, sondern auch gegen eine geringe Gebühr die Bahn nutzen. Aber nicht nur das: Das Projekt schließt auch eine Versorgungslücke, der Altkreis wird sozusagen verkehrstechnisch vereint.

Neues Angebot im Altkreis Osterode schließt Verkehrslücke

Vom Kloster Walkenried hin zum Höhlenerlebniszentrum in Bad Grund - alle Touristenattraktionen der Region können ab sofort von Urlaubern mit dem ÖPNV erreicht werden. In der Vergangenheit war dies nicht möglich, da zwischen Herzberg und Osterode ein Busverkehr fehlte - und auch immer noch fehlt. Doch die Lücke wird nunmehr durch die Bahn geschlossen.

Ein Zug in Richtung Göttingen passiert den Bahnhof in Walkenried im Südharz. Ab sofort können Urlauber dank Hatix mit der Eisenbahn im ganzen Altkreis Osterode reisen. © FMN | Thorsten Berthold

Der Harzer Verkehrsexperte Michael Reinboth aus Walkenried, der auch die Idee zum Projekt hatte, ist begeistert von der Umsetzung. Am Bahnhof in Walkenried testete er gleich am ersten Tag, ob man das neue Ticket erhalten kann. „Es hat ohne Probleme geklappt, es ist auch ganz einfach zu finden“, betont der Sprecher der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“. Für ihn eine echte Aufwertung für den Tourismus im gesamten Altkreis Osterode. Aufgegriffen wurde die Idee von Michael Reinboth letztlich von Michael Patscheke, Fachbereichsleiter Planung beim Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen. Dieser vernetzte sich mit dem Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen, der DB Regio sowie der Landesnahverkehrsgesellschaft.

Im Gespräch mit dem Harz Kurier konnte Michael Reinboth gleich die nächste gute Nachricht im ÖPNV für Urlauber, aber auch Einwohner bekannt geben. Ab dem 1. August 2024 werden die Buslinien speziell im Südharz nicht nur wieder im regulären Fahrplan verkehren, sondern es gibt auch weitere Verbindungen, die insbesondere Wieda und Bad Sachsa Mehrwert bringen.

Darum geht es beim Pilotprojekt „Hatix + Schiene Südharz“:

Das Zusatzticket ergänzt das Harzer Urlaubsticket Hatix, das die kostenfreie Nutzung für gästebeitragspflichtige Übernachtungsgäste des straßengebundenen ÖPNV im gesamten Harz ermöglicht, um die Nutzung der Regionalbahn.

Dies gilt auf den Streckenabschnitten Walkenried – Herzberg (Harz) – Wulften (RB 80 / RB 81) sowie Herzberg (Harz) – Osterode am Harz – Seesen (RB 46).

Das kostet das Zusatzticket für Touristen im Altkreis Osterode:

Der Preis für das Tagesticket beträgt 3 Euro für die erste Person und 1,50 Euro für jede weitere Person (maximal vier weitere Personen sind möglich).

Hier können Urlauber das Ticket kaufen:

Die Zusatzkarten „Hatix + Schiene Südharz“ werden sowohl an den Fahrkartenautomaten an den betroffenen Bahnhöfen als auch in den Bussen im Südharz (Bad Grund, Osterode, Herzberg, Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried) verkauft.

Das sind genau die Busse, die auch Fahrkarten des Übergangstarifs Harz und des (Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH) VRB verkaufen.

Dort können die Urlaubsgäste rechtzeitig das Zusatzticket erwerben, um die Umstiege vom Bus in den Zug bequem zu erreichen.

So lang geht das Pilotprojekt im ÖPNV:

Das Pilotprojekt gilt ab sofort und ist zunächst bis zum 31. Dezember 2025 begrenzt.

