Wernigerode. Erste „Transatlantic Summer School“ in Wernigerode ist ein Erfolg - Staffelstab vom Harz nach Iowa überreicht. Vier Hochschulen arbeiten zusammen.

Startschuss für eine neue Tradition: Vier sehr unterschiedliche Bildungseinrichtungen, die Iowa State University (Ames, USA), die Wayne State University (Detroit, USA), die Hochschule Ruhr West mit den Standorten Mühlheim und Bottrop sowie die Hochschule Harz in Wernigerode und Halberstadt, veranstalteten im Sommer 2023 erstmals eine gemeinsame „Transatlantic Summer School“. Die Premiere fand in Wernigerode statt und behandelte Nachhaltigkeit und Energie (wir berichteten). Den Staffelstab übergab der Rektor der Hochschule Harz, Prof. Dr. Folker Roland, an Ann Marie VanDerZanden, Vize-Prorektorin an der Iowa State University. „Im Sommer 2024 werden Studierende aller Hochschulen gemeinsam an innovativen Lösungen für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung arbeiten – mit einer abschließenden Reise in den mittleren Westen der USA für die Präsenzphase vom 5. bis 16. August“, erklärten die Vertreter der beteiligten Hochschulen.

Ann Marie VanDerZanden betont: „Wir freuen uns darauf, mit unseren Kollegen zusammenzuarbeiten, um eine intensive Lernerfahrung zu ermöglichen, sowohl online als auch vor Ort in Ames. Die Notwendigkeit eines sicheren und zuverlässigen Lebensmittelsystems betrifft uns alle; wir wollen unsere Campus-Ressourcen dafür einsetzen, dass Studierende erforschen können, wie sich Nachhaltigkeit auf viele Bereiche der Lebensmittelversorgung auswirkt.“

„Transatlantic Summer School“: Studenten aus den USA und Deutschland arbeiten zusammen an Projekten

Bereits jetzt beginnen die Vorbereitungen für die Fortsetzung der erfolgreichen ersten Auflage, die aus einem Online-Teil und einer zweiwöchigen Präsenzphase im Juli und August bestand. „Das Feedback der Studierenden war sehr positiv. Neben Vorlesungen und Projektarbeiten standen Exkursionen zu einem Wasserkraftwerk und einer Biogasanlage sowie die gemeinsame Arbeit in einem Design Thinking Prozess im Mittelpunkt“, berichtet Prof. Dr. Andrea Heilmann, Dekanin am Wernigeröder Fachbereich Automatisierung und Informatik. Die Ergebnisse wurden einer Jury und dem Publikum präsentiert. Der Jurypreis ging an ein „Urban Garden Project“ für benachteiligte Familien, den Publikumspreis erhielt das Konzept einer Fundraising-App zur Verbesserung der Wasserversorgung.

Bei der „Transatlantic Summer School“ kommen Studierende mit verschiedenen Hintergründen zusammen, um gemeinsam an zukunftsträchtigen Konzepten für Nachhaltigkeit und Energie zu arbeiten. © Hochschule Harz | Annett Leopold

Der Wunsch, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen, einte alle Teilnehmer, wie Lukas Schöneberg, Student an der Hochschule Ruhr West, betont: „Da die Welt immer vernetzter wird, ist es unerlässlich, dass wir Verantwortung für unsere Umweltauswirkungen übernehmen.“ Sein Kommilitone Luis Van Sandbergen erklärt: „Nachhaltigkeit ist der Schlüssel für das langfristige Überleben der Menschheit“.

In besonderer Erinnerung werde laut Hochschule Harz den Teilnehmenden auch der interkulturelle Austausch bleiben: „Ich habe gelernt, wie man in einer Gruppe von Menschen mit verschiedenen Hintergründen arbeitet. Ich konnte Erinnerungen schaffen, die mich ein Leben lang begleiten werden. Nachhaltigkeit ist die Zukunft“, so Cassidy Seabrook von der Wayne State University in Detroit.

