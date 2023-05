Niedersachsen: 28-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Ein 28-Jähriger ist mit seinem Auto in Löningen im Landkreis Cloppenburg gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 328 Richtung Ehren unterwegs gewesen und habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen sei frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge im Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Kreis Grafschaft Bentheim: Pedelec-Fahrerin nach Kollision mit E-Scooter schwer verletzt

Eine 77-Jährige ist bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die Frau am Freitagabend mit einem Pedelec auf dem Radweg unterwegs gewesen und hat dabei nach ersten Erkenntnissen einen von der Seite kommenden E-Scooter übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß zog sich die 77-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der 21-jährige Fahrer des E-Scooters blieb unverletzt.

Kreis Cloppenburg: Schaden in Millionenhöhe nach Brand einer Lagerhalle

Der Brand einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Peheim, Landkreis Cloppenburg, hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Der entstandene Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Halle wurden unter anderem Traktoren und landwirtschaftliche Anbaugeräte gelagert. Auch die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach fing Feuer. Menschen waren in der Halle zum Zeitpunkt des Brandes nicht. Die Ursache der Entstehung des Feuers war zunächst nicht bekannt.

Kreis Osnabrück: Schiffsunfall bei Bramsche – Mittellandkanal gesperrt

Wegen eines Schiffsunfalls ist der Mittellandkanal bei Bramsche im Landkreis Osnabrück am Samstag voll gesperrt worden. Ein unbeladener Binnenfrachter und ein Sportboot prallten dort am Samstag zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das Sportboot sank daraufhin. Die beiden Menschen auf dem Sportboot wurden den Angaben nach leicht verletzt. Die Wasserstraße sollte bis zur Bergung des gesunkenen Schiffes gesperrt bleiben, da auch Öl ausgelaufen sei. Das kann laut den Polizeiangaben von Samstag möglicherweise bis Montag dauern.

Kreis Stade: Ausgebüxte Rinder auf Schlickinsel in der Elbe

Sieben Rinder haben die Nacht zu Samstag auf einer Schlickinsel in der Elbe verbracht. Die ausgebüxten Tiere wurden am Freitagabend nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Fluss bei Freiburg, Landkreis Stade, gerettet, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Samstag mitteilte. Am Samstagmorgen seien alle Rinder wohlbehalten wieder eingefangen worden.

Den Angaben nach waren acht Tiere am Freitag von einer nahe gelegenen Weide ausgebrochen. Die Feuerwehr habe zunächst keine Möglichkeit gehabt, die Tiere zurück an Land zu bringen. Das habe erst mit der Hilfe eines Bootes und eines Hütehundes geklappt, hieß es. Gerade an Land getrieben, seien sieben Tiere erneut in den Elbschlick gelaufen, dort hätten sie die Nacht verbracht. Laut dem Feuerwehrsprecher war das nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!