Ganz knapp gescheitert – Monika Gajek verpasst den DSDS-Sieg

Um 23.59 Uhr stand er fest, der Sieger der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Im Kölner Coloneum setzt sich Sem Eisinger gegen Kiyan Yousefbeik aus Hannover, Lorent Berisha aus der Schweiz und auch Monika Gajek aus Salzgitter durch. Damit ist der Superstartraum für die 21-Jährige zunächst vorbei. Sie verpasst den Sieg in Deutschlands größter Castingshow im großen Finale.

Wie RTL in der Nacht bekanntgab, erreichte die Salzgitteranerin die zweitmeisten Stimmen im Zuschauer-Voting: Sie erhielt 18,52 Prozent der Stimmen – knapp vor Platz 3 und 4 (13,88 und 12,79 Prozent), aber deutlich hinter den 54,91 Prozent von Sem Eisinger.

Monika Gajek und ihr Freund Cem Polat in der Lounge. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

So lief die Sendung für Monika Gajek aus Salzgitter

Team Monika schreit laut „Moni!“ vor ihrem letzten Auftritt. Als dritte Kandidatin performt sie ihren Finalsong „Deep End“, der von Jurorin Leony mitgeschrieben wurde. Bei ihrem Auftritt kämpft sie mit ihrer Stimme. Der Refrain gelingt ihr gut, aber besonders während der Strophen scheint sie Probleme zu haben. Ein kleiner Textpatzer vor Aufregung ist auch dabei.

Die Jury hat dennoch nur Lob für sie. Bohlen sagt: „Ich dachte, Moni würde eine große Ballade mit langen Böden und langen Tönen singen. Deshalb war ich geschockt, dass sie mit so einem Titel kommt. Herzklopfen bei der ganzen Reise hatte ich vor allem während der großen Balladen. Sie ist eine tolle Sängerin, die alles singen kann.“ Lombardi meint: „Du bist eigentlich schon die Gewinnerin hier als letzte Frau und ich glaube, ob du hier gewinnst oder nicht, der Song könnte ein Radiohit werden.“ Auch Krasavice sagt: „Das ist mein liebster Finalsong und der ist jetzt schon ein kleiner Hit. Ich höre ihn schon im Radio hoch und runter laufen.“ Leony fügt an: „Für mich bist du schon ein Superstar, egal was heute passiert.“

Monika Gajek direkt nach der Sendung. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Das hat Monika Gajek vor dem Finale im Interview gesagt: Vor dem DSDS-Finale- Monika Gajek ist gesundheitlich angeschlagen

In der Lounge liegt Monika Gajek in den Armen ihres Freundes Cem Polat. Er tröstet sie, lacht mit ihr und baut sie vor dem dritten Auftritt wieder auf.

Bei ihrem zweiten Auftritt performt Monika Gajek „Clown“ von Emily Sandé. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Ihren etwas schwächeren Start in das DSDS-Finale macht Monika Gajek mit „Clown“ von Emily Sandé so gut, wie vergessen. Mit eine Träne im Gesicht und ganz in rot performt sie den Song für ihre Familie. Ihre Mutter sagte: „Es ist immer noch so unreal, was hier passiert. Moni aufblühen zu sehen ist wundervoll. Ich weine jedes Mal, wenn ich sie singen höre.“ Nach dem Auftritt ist die 21-Jährige vollkommen aufgelöst. In der Lounge muss sie erstmal ihre Tränen trocknen, die ihr immer wieder kommen.

Jury begeistert von Gajeks Auftritt

Auch die Jury zeigte sich begeistert von ihrem Auftritt. Katja Krasavice sagt: „Ich feier dich total. Du bist mega süß und dazu auch noch ne Powerfrau.“ Pietro Lombardi resümiert: „Musik muss berühren und die Musik von dir berührt wirklich.“ Bohlen fügt hinzu: „Monika hat einen sehr schönen Song ausgewählt, bei dem man zeigen kann, was man drauf hat. Das Kleid steht total toll.“ Gleichzeitig gab er zu bedenken: „Es ist scheiße, wenn man an so einem wichtigen Abend kränkelt und die Stimme nicht mit macht.“ Leony sagt: „Gerade, weil du krank bist, beeindruckt dein Auftritt noch viel mehr. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir.“

Jurorin Leony nahm sich noch Zeit für ein Gespräch und ein Foto mit den Eltern von Monika Gajek. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Die Zuschauer bei Twitter sind sich einig über Monikas stimmengewaltigen Auftritt:

Tränen schon bevor sie singt. Ich drücke Monika die Daumen ✊@RTL_DSDS — Sascha Schneppmueller (@schneppmueller) April 15, 2023

Wer fühlt gerade mit Monika ❤️ Los Leute PolskaPower dla Monika 🇵🇱❤️🤩 #DSDS — connection92 (@connection92) April 15, 2023

Und hier wird per Ausschlussverfahren entscheiden:

Kann die Jungs nicht mehr hören. Das ist einfach zu viel! Deshalb soll Monika gewinnen. #DSDS — Schwarzwaldmädle (@Brigitt44763587) April 15, 2023

In der Pause ist viel Rummel um die DSDS-Juroren. Fans und Crew umringen die vier Mitglieder. Sie werden nachgeschminkt und für die Kamera bereit gemacht.

In der Pause ist viel Rummel um die Juroren. Sie werden nachgeschminkt und für die Kamera bereit gemacht. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Monika Gajek darf die Finalshow von „Deutschland sucht den Superstar“ eröffnen. In der Vorschau sagt sie: „Ich wünschte, ich könnte die gesamte Reise nochmal erleben.“ Sie hat mit ihrem Staffelhighlight „Midnight Sky“ von Miley Cyrus vorgelegt. Der erste von drei Auftritten war allerdings etwas unsicher. Chefjuror Dieter Bohlen sagte: „Man hat schon ein bisschen gemerkt, dass deine Stimme wackelig ist und, dass du vor dem Auftritt Angst hattest. Er findet aber trotzdem, dass Gajek eine hervorragende Sängerin ist.

Auch das Netz ist zu Monikas erstem Auftritt geteilter Meinung:

Monika - ein bisschen blass die Darbietung. #DSDS — Die nur liest (@Die_nur_liest) April 15, 2023

Aber trotzdem stehen viele Zuschauer zu der jungen Sängerin und ihrem Talent.

Monika ist super, wenn auch ein paar schiefe Töne da waren. Aber sie ist modern. Passt einfach in die aktuelle Zeit. #dsds — happylife (@tweetandvibes) April 15, 2023

Würde es Monika heute auch super gönnen, sie wirkt so lieb (kann natürlich auch singen) #DSDS — Lisa (@Lisa52123047) April 15, 2023

Etwa 40 Leute begleiten Monika beim Finale. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Das passiert vor der Show im Coloneum

Im Livestream vor dem Finale freut sich Monika Gajek schon auf ihren Auftritt. Sie zeigt keinerlei Nervosität und meint: „Der Auftritt heute kann nur gut ausgehen.“ Wirklich realisiert hat sie ihr Situation noch nicht. Sie sagt: „In meinem Kopf bin ich immer noch das Mädchen aus Salzgitter und jetzt habe ich meinen ersten eigenen Song veröffentlicht.“

Team Monika auf ihren Plätzen. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Ihre Abschlussprüfung in der Lagerlogistik will sie übrigens auch nach der Show noch abschließen. Sie fügt an: „Ich brauche aber noch eine kleine Pause, um alles hier zu verarbeiten. Dann muss ich büffeln.“

Etwa 40 Leute begleiten Monika beim Finale. Aus Salzgitter, Hannover und Leverkusen sind Familie und Freunde angereist von Team Monika. Alle sind davon überzeugt, dass sie der Superstar werden kann – und anschließend ihren Traum lebt.

Knapp eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung füllen sich die Plätze im Studio. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Im Foyer ist großer Fotorummel um Harry Laffontien, Sieger der vorigen Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Harry und sein Bruder Gianni sind als Schlagerduo unterwegs. Ihr Leben habe sich nach dem Sieg vollkommen verändert. Die nächste Single sei für den Mai geplant.

Großer Rummel um Schlagerduo Harry (rechts) und Gianni Laffontien (links). Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

So läuft die Show ab

Erst singen die Finalisten ihr Staffelhighlight, bei Monika Gajek ist es „Midnight Sky“ von Miley Cyrus. Dann geht es um den Magic Moment, bei der 21-Jährigen ist es „Clown“ von Emeli Sandé. In der finalen Runde gibt es vier Weltpremieren. Alle vier Superstar-Anwärter singen ihren von VIZE produzierten Siegersong. Monikas eingängiges Stück, das wie die übrigen seit Freitag zum Download bereitsteht, heißt „Deep End“ und wurde vor der Sendung auf Spotify bereits um die 3000 mal gestreamt. Wie wird es der Jury um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony gefallen?

„Deep End“ – DSDS-Finalsong von Monika Gajek

Monika hat von allen Final-Kandidaten die meisten Instagram-Follower

Gegen 0.15 Uhr dann der spannendste Augenblick der Staffel: Moderatorin Laura Wontorra verkündet das Endergebnis. Wer gewinnt 100.000 Euro, einen Plattenvertrag mit Universal Music - und geht mit DSDS-Chef-Juror Dieter Bohlen auf Tournee?

Auch der beliebte DSDS-Dauerkandidat Menderes (links) ist beim Finale der zwanzigsten Staffel dabei. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Wenn es übrigens nach Followern auf Instagram geht, hat Monika längst gewonnen: Mehr als 52.000 Insta-Seiten folgen ihr. Bei Kiyan sind es gut 34.000, bei Sem gut 33.000. Lorent hat 16.000 Fans in dem Sozialen Netzwerk. Bei Tiktok hingegen führt Kiyan mit gut 107.000 Followern, Monika kommt auf gut 90.000 Follower, bei Lorent sind es gut gut 16.000, bei Sem gut 8000 Fans.

Offene Castings für neue DSDS-Staffel unmittelbar vor dem Finale

Für Überraschung sorgte vor zwei Wochen Bohlens Aussage in der ersten Live-Show, dass der Casting-Dino „DSDS“ trotz rückläufiger TV-Quoten in eine Verlängerung geht, eine 21. Staffel geplant ist. Heute, unmittelbar vor dem Finale, finden am Coloneum die ersten offenen Castings für die neue Superstar-Runde statt. Die Neuheit: Es gibt keine Altersobergrenze mehr. Interessierte ab 16 Jahren können vorbeikommen und sich entweder selbst mit einem Instrument begleiten oder eine Instrumentalversion auf einem USB-Stick mitbringen.

Das ist DSDS-Zweitplatzierte Monika Gajek aus Salzgitter Das ist DSDS-Zweitplatzierte Monika Gajek aus Salzgitter

Etwa zweieinhalb Stunden vor Beginn der Show holen sich die Zuschauer ihre Tickets am Counter. Foto: Stefan Lienert / Funke Niedersachsen

Unterstützung aus Salzgitter für Monika Gajek

Nicht nur Freunde und Familie stehen vor dem Finale hinter Monika Gajek. Auch der gesamte Volkswagen-Standort Salzgitter und die anderen Auszubildenden fiebern mit der 21-Jährigen mit. Bei einer Fotoaktion haben Sie die Worte „Viel Erfolg Monika!“ auf Plakate geschrieben und schicken damit ihre Unterstützung nach Köln. Sie sind sich sicher, dass Monika das Finale rocken wird, wie sie sagen.

Die Azubis von Volkswagen in Salzgitter unterstützen ihre Kollegin Monika Gajek vor der Live-Show. Foto: VW Salzgitter / Privat

