„Riaz & Friends“ in Schöningen DSDS-Gewinner Sem Eisinger tritt in Schöningen auf

Am Samstag konnte Sem Eisinger das Publikum und die Jury von seinem Gesangstalent bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) überzeugen – Er gewann einen Plattenvertrag, 100.000 Euro und den Titel Superstar.

Schon in der ersten Liveshow konnte er Millionen Menschen vor dem Fernseher bewegen: Er hatte nur wenige Stunden vor seinem Auftritt erfahren, dass sein Vater auf Mallorca verstorben war. Doch weil der junge Sänger wusste, dass es der größte Wunsch seines Vaters gewesen war, dass Sem an der ersten DSDS-Liveshow 2023 teilnimmt, ging der 29-Jährige dennoch auf die Bühne – und überzeugte Publikum wie Jury mit „Anything But Love“ gleichermaßen. Auch in der zweiten Runde am Ostersamstag legte er mit einer emotionalen Performance nach, qualifizierte sich mit „Breathe Easy“ für das Finale der Jubiläumsstaffel. Darauf folgte der Sieg.

Und bald ist der DSDS-Gewinner auch in unserer Region hautnah zu erleben. Der 29-Jährige wird mit „Riaz and Friends“ im September live in Schöningen auftreten.

„Riaz and Friends“ erstmals unter freiem Himmel

Denn zur fünften Auflage ihrer beliebten Konzertreihe haben sich die „The Voice of Germany“-Freunde rund um Fabian Riaz zusammen mit der Stadt Schöningen und Stern-Veranstaltungstechnik etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals wird das Gemeinschaftskonzert als Open-Air-Veranstaltung auf dem Schöninger Brauhof stattfinden – am Freitag, 15. September, Beginn 20.30 Uhr.

„Besucher dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend mit den acht Freunden in einem einmaligen Ambiente freuen“, versprechen die Organisatoren.

Fabian Riaz organisiert seit 2017 die „Riaz and Friends“-Konzerte. (Archivbild) Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

Im Gepäck haben Fabian Riaz, Ayke Witt, Danyal Demir, Jamie-Lee Kriewitz, Shpresim Ahmeti, Dzenan Buldic, Siggi Günther und Sem Eisinger dann viele bekannte Songs und magische Momente. Der Kartenverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Tickets können online auf der Website www.riazandfriends.de zum Preis von 25 Euro erworben werden.

Schon jetzt ist bei den Künstlern die Vorfreude groß, zusammen mit dem Schöninger Publikum einen tollen Abend zu erleben. Und so wird dann neben der „The Voice of Germany“-Gewinnerin und ESC-Teilnehmerin Jamie-Lee Kriewitz mit Sem Eisinger auch der Gewinner der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf der Brauhof-Bühne stehen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten tritt der ehemalige „The Voice of Germany“- Teilnehmer Fabian Riaz in Schöningen und Umgebung auf. Er habe sein Hobby zum Nebenberuf gemacht, erklärte der Musiker im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die „Riaz and Friends“-Konzerte organisiert Fabian Riaz seit 2017. Gemeinsam mit seinem Partner Ayke Witt aus Groß Twülpstedt hat der Hoiersdorfer sie zu einem regelmäßig wiederkehrenden Event gemacht.

Weltpremieren bei „Riaz & Friends“ im Schöninger Schloss

