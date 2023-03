Auftritt von Katja Krasavice von Braunschweig nach Celle verlegt

Braunschweig. Eigentlich sollte Musikerin Katja Krasavice in Braunschweig auftreten. Die Clubshow der DSDS-Jurorin am 30. April wurde nun nach Celle verlegt.

Die Sängerin und Rapperin Katja Krasavice macht zur Zeit als Jurorin bei Deutschland Sucht den Superstar (DSDS) auf sich aufmerksam. Die 26-Jährige sollte eigentlich für eine Clubshow am 30. April in das Millenium-Event-Center in Braunschweig kommen. Daraus wird nun nichts. Der Auftritt findet stattdessen im Inkognito-Eventcenter in Celle statt.

YouTube-Star und Sängerin Katja Krasavice kommt nicht nach Braunschweig. Der Auftritt findet in Celle statt. Foto: A-Team Entertainment

„Die Nachfrage nach Tickets war in Braunschweig zu gering“, erklärt Joris Ameln von Macher Events. Er ist für die Vermarktung und den Verkauf des Konzerts verantwortlich gewesen. Die MEC GmbH hatte zuletzt die Verantwortung als Veranstalter übernommen, nun aber die Organisation komplett an das Inkognito in Celle abgegeben. Bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Katja Krasavice gelangte mit anzüglichen Songs auf Platz 1 der Album-Charts

Katja Krasavice wurde zunächst als „Sex-Youtuberin“ im Internet bekannt. 2017 veröffentlichte sie mit „Doggy“ ihre erste Single, die direkt auf Platz 7 der Single-Charts einstieg. Ihr Debütalbum „Boss Bitch“ erreichte Platz 1 der Albumcharts. Sie trat in der Vergangenheit in verschiedenen Sendungen von RTL auf. In diesem Jahr sitzt sie in der Jury der DSDS-Casting-Show neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony.

Unter den Kandidaten, die sich in dieser Staffel für die Live-Auftritte qualifizierten, ist unter anderem die Salzgitteranerin Monika Gajek.

Dieser Text wurde aktualisiert

