„Schön, Hannover leiden zu sehen“ – Fan-Reaktionen nach dem Derby

Braunschweig. Wir haben uns nach dem Derby in Braunschweig bei Fans vorm Stadion umgehört, wie sie das Spiel erlebt haben.

So haben Zuschauer den Derby-Sieg in Braunschweig erlebt

Was für ein Tag! Wir sind Derby-Sieger! 20.995 Zuschauer haben im Eintracht-Stadion ein unfassbar intensives Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 erlebt. Nachdem bis in die Nachspielzeit alles nach einem Unentschieden aussah, brachen die Ränge beim späten Siegtreffer in allergrößtem Jubel aus – es gab kein Halten mehr!

Wie glücklich Eintracht-Fans das Stadion an der Hamburger Straße nach dem Derby verlassen haben, sehen Sie im Video.

Alles zum Niedersachsen-Derby lesen Sie hier:

