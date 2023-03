13-Jähriger verletzt sich schwer bei Sturz durch Dachfenster

Bassum. Bei Diepholz ist ein Jugendlicher beim Sturz durch ein Fenster schwer verletzt worden. In Niedersachsen hat es schwere Verkehrsunfälle gegeben.

Ein Notarzt konnte bei dem 13-Jährigen zunächst keine lebensgefährlichen Verletzungen ausschließen. Auch in den Kreisen Goslar und Emden hat es Verletzte gegeben.

Bei einem Sturz durch ein Dachfenster eines leerstehenden Wohn-und Geschäftshauses in Bassum (Landkreis Diepholz) ist ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche stürzte vier Meter tief auf den Betonboden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Notarzt habe zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Zusammen mit einem 12- und einem 14-Jährigen kletterte der Jugendliche am Dienstag den Angaben zufolge über eine Außentreppe und eine Feuerleiter auf das Dach, wo er durch ein offenbar morsches Dachkuppelfenster brach. Die beiden anderen Jugendlichen blieben unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Absturzstelle und das Gelände ab.

Emden: Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen im Emdener Stadtteil Harsweg von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, habe ohne Licht eine Straße überquert, sagte ein Sprecher der Polizei Leer am Mittwochmorgen. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall im Kreis Goslar: 26-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Lautenthal (Kreis Goslar) in den Gegenverkehr geraten. Sein Auto kollidierte innerorts mit einem Transporter. Die Polizei vermutet, dass der Mann seine Geschwindigkeit nicht der schneeglatten Fahrbahn angepasst hatte. Sowohl der 26-Jährige als auch die 58-jährige Fahrerin des Transporters wurden schwer verletzt. Der Beifahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro.

Schneematsch aufgewirbelt: Mann landet im Graben

Am Dienstagmorgen ist bei Langelsheim (Kreis Goslar) ein 37-Jähriger auf der Landstraße 515 von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Schneematsch sei plötzlich aufgewirbelt worden, weshalb der Mann die Sicht verlor und im Straßengraben landete.

Wegen starker Rückenschmerzen kam er in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro.

