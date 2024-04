Osterode. Zwei kaputte Autos und zwei verletzte Personen: Das ist die Konsequenz eines Verkehrsunfalls vom Montag, 29. April, in Osterode.

Von einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro berichtet die Polizei Osterode in einem Schreiben am Dienstag. Demnach kam es am vergangenen Montag, 29. April, gegen 11 Uhr zu dem Unfall.

Laut Angaben der Polizei befuhr ein 68-Jähriger die Lindenstraße und missachtete beim Linksabbiegen in die Danziger Straße den auf der Lindenstraße entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen. Es kam zur Kollision mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

