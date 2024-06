Bad Lauterberg. Dieses Sommerfest in Bad Lauterberg zieht jedes Jahr viele Menschen an. Anlässlich der Europameisterschaft 2024 gibt es 2024 auch etwas für Fußballfans.

Musik, Tombola und vieles mehr - so wird das Muschinsky Sommerfest 2024 angekündigt. Bereits zum 25. Mal lädt die Dr.-Muschinsky-Klinik zu dem Top-Event in Bad Lauterberg im Harz ein. Am Mittwoch, 19. Juni, ist es so weit: Ab 15 Uhr kommen Einheimische, Gäste und Patienten im Garten der Muschinsky-Klinik zusammen, um zu feiern.

Für die jungen Gäste gibt es ein Kinderkarussell, eine Riesenrutsche, Kinderschminken und noch mehr. Die Erwachsene können sich auf verschiedene Getränke, Gegrilltes und andere Spezialitäten freuen.

Tombola und Fußball gucken beim Muschinsky-Sommerfest in Bad Lauterberg

Wie in den vergangenen Jahren gibt es eine Tombola, deren Erlös in diesem Jahr für den Förderverein der Grundschule und die Jugendkirche bestimmt ist.

Da am selben Tag auch die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft spielt, soll es auch ein Public Viewing geben. Anpfiff gegen Ungarn ist um 18 Uhr.

