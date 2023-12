Osterode. Aktuell werden weitere Regenfälle erwartet. Laut Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst: „Jeder Tropfen eigentlich einer zu viel.“

„Die Füllstände der Talsperren gehen nach der dritten Hochwasserwelle wieder leicht zurück“, teilte Norman Droste, Sprecher der Harzwasserwerke am Donnerstag mit. Das kontrollierte Ablassen an der Okertalsperre und Innerstetalsperre hätten die Situation stabilisiert. Gleichzeitig gingen auch die Zuflüsse im Einzugsgebiet zurück.

Aber: Insgesamt sei die Situation an den Talsperren weiterhin angespannt. Neben der Oker- und Innerstetalsperre befänden sich auch die anderen vier Talsperren im West-Harz im Hochwasserrückhalteraum knapp unterhalb des Vollstaus. So lag etwa der Füllstand der Sösetalsperre am Donnerstagabend bei 92,42 Prozent. „Wie sich die Situation generell an den Talsperren entwickeln wird, ist vor allem vom Niederschlag in den kommenden Tagen abhängig“, so Droste.

Ab Freitag weitere Regenfälle erwartet

Zwar werde in den nächsten Tagen insgesamt nicht mehr so viel Regen wie um Weihnachten erwartet, sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Allerdings ist jeder Tropfen eigentlich einer zu viel.“ Am heutigen Freitag könne es immer wieder einmal regnen – insbesondere auch im Umfeld des Harzes. Vereinzelte Schauer sind für Samstag vorhergesagt. Sonntag könne es wieder häufiger regnen.

kic/dpa