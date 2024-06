Herzberg. Personalentscheidungen in der Lokalpolitik: Verena Scholtyseck reicht den Taktstock weiter. Wer ihn bekommt und woher man ihren Nachfolger kennt.

Die Stadt Herzberg hat einen neuen ersten stellvertretenden Bürgermeister. SPD-Mann Matthias Müller ist der neue Mann im Amt. Für lokalpolitisch Interessierte ist er kein Unbekannter: Müller ist Beigeordneter im Herzberger Stadtrat.

Er übernimmt das Amt von Verena Scholtyseck. Auch sie kommt aus der SPD. Ende Mai hat sie das Ende ihrer Tätigkeit im Stadtrat bekannt gegeben. Ende Juli wird sie ihr Ratsmandat zurück geben. Damit beendet sie auch ihre Arbeit als stellvertretende Bürgermeisterin. Eine Erklärung zur Beendigung ihrer ehrenamtlichen und representstiven Vertretung des Bürgermeisters gab Scholtyseck in der öffentlichen Ratssitzung am Mittwochabend nicht ab. Scholtyseck engagierte sich unter anderem bislang auch im Jugend- und Sozialausschuss, im Schul- und Sportausschuss sowie im Verwaltungsausschuss

Mit Matthias Müller bekommt Herzberg einen musikalischen stellvertretenden Bürgermeister, der den Takt vorgibt und der sich unter anderem im Blasorchester engagiert.

Nach dem Abitur am EMA-Gymnasium in Herzberg spielte er während der Militärzeit Schlagzeug im Marine-Musikkorps Ostsee Kiel, bevor er Pädagogik an der Musikhochschule Hannover studierte.

