Osterode. Svenja Paetzold-Belz folgt als Geschäftsführerin des Harz Kurier auf Bernd Spieß, der das Unternehmen seit 2012 führte.

Neue Geschäftsführung für den Harz Kurier: Seit dem 1. November 2023 ist Svenja Paetzold-Belz die neue Geschäftsführerin beim Harz Kurier in Osterode. Die 35-Jährige übernimmt damit das Ruder vom bisherigen Geschäftsführer Bernd Spieß, der zum Beginn des Monats ausgeschieden ist. Bernd Spieß war seit 2001 beim Harz Kurier beschäftigt, zunächst als Anzeigen- und Vertriebsleiter. 2012 wurde er Geschäftsführer und leitete seitdem die wirtschaftlichen Geschicke des Verlages.

Svenja Paetzold-Belz ist bereits seit Anfang 2022 Redaktionsleiterin beim Harz Kurier und übernimmt die Geschäftsführung zusätzlich. Gemeinsam mit der Redaktion wird sie weiterhin digitale Themen und Formate entwickeln, künftig aber auch gemeinsam mit den anderen Abteilungen des Verlages in eine digitale Zukunft gehen.

Neue Geschäftsführung beim Harz Kurier: Klarer Plan für die Zukunft

„Svenja Paetzold-Belz ist Lokaljournalistin aus Leidenschaft, Kennerin der Region und tickt digital und unternehmerisch – sie ist die perfekte Besetzung“, sagt FUNKE-Geschäftsführer Christoph Rüth. „Sie hat einen klaren Plan, um gemeinsam mit ihrem Team unseren Harz Kurier in die digitale Zukunft zu führen, neue Themen, Formate und Arbeitsweisen zu etablieren, die die tägliche Arbeit noch stärker auf die Bedürfnisse der Userinnen und User fokussieren.“

Die 35-Jährige leitet den Verlag gemeinsam mit Tatjana Biallas, Geschäftsführerin sämtlicher FUNKE-Regionalmedien in Niedersachsen. „Svenja ist als journalistischer Kopf eine tolle Bereicherung in der Geschäftsführung unseres Harz Kurier – ich freue mich sehr, jetzt auch in der neuen Konstellation mit ihr weiter an der Zukunft des Titels zu arbeiten“, sagt Tatjana Biallas.

Digitale Transformation als Herausforderung der Zukunft

Biallas weiter: „Unser ausdrücklicher Dank gilt Bernd Spieß, der den Harz Kurier in den vergangenen Jahren hervorragend neu aufgestellt und als starke journalistische Stimme im Harz etabliert hat. Seit vielen Jahren eng mit der Region Osterode verbunden, war Bernd Spieß für Geschäftskundinnen und -kunden ein geschätzter Ansprechpartner und zuletzt auch ein wichtiges Bindeglied zwischen der Geschäftsführung in Braunschweig und dem Harz Kurier vor Ort. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute!”

Bernd Spieß war seit 2012 Geschäftsführer beim Harz Kurier. © HK | Mark Härtl

Dem herzlichen Dank für viele Jahre der gemeinsamen Arbeit schließen sich auch Svenja Paetzold-Belz und das gesamte Harz-Kurier-Team an, die Bernd Spieß ebenfalls alles Gute wünschen. Gleichzeitig geht der Blick des Teams nun in die Zukunft: „Transformation ist ein dauernder Prozess. Neue Entwicklungen, Anforderungen, Bedürfnisse von Leserinnen und Lesern und Kundinnen und Kunden werden in den kommenden Jahren immer neue Lösungen und Produkte erfordern“, sagt die neue Geschäftsführerin, die es im August 2023 auf die Liste der „40 Branchenköpfe unter 40“ des Fachmagazins für Marketing, Werbung und Medien „Horizont“ schaffte.

„Ich freue mich riesig darauf, diese Transformation für den Harz Kurier kreativ und zukunftsorientiert gemeinsam mit FUNKE und einem tollen Team vor Ort zu gestalten,“ so Paetzold-Belz.

Nach Zwischenstation in Goslar zurück nach Osterode

Svenja Paetzold-Belz sammelte bereits als freie Mitarbeiterin des Harz Kurier erste journalistische Erfahrungen. Sie studierte von 2008 bis 2013 Altorientalistik und Ägyptologie an der Universität Göttingen und arbeitete anschließend ein Jahr in der Lokalredaktion Bad Sachsa beim Harz Kurier. Anschließend wechselte sie zur Goslarschen Zeitung und absolvierte ein Volontariat.

Nachdem sie dort nach verschiedenen Stationen zuletzt als Leiterin der Online-Redaktion tätig war, folgte zum Beginn des Jahres 2021 die Rückkehr zum Harz Kurier und damit auch in die alte Heimat nach Osterode. Hier wuchs die heute 35-Jährige auf, besuchte das Gymnasium.

