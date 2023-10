Tag der Deutschen Einheit: Was ist los im Harz?

Harz Am Dienstag, 3. Oktober 2023, gibt es einige Veranstaltungen in Osterode, dem Südharz und auf dem Brocken, die nach draußen locken.

3. Oktober. Tag der Deutschen Einheit. Seit 1990 ist das ein gesetzlichern Feiertag, der an die deutsche Wiedervereinigung erinnern soll. Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 ist die Einheit auf dem papier vollzogen. An das historische Ereignis erinnern auch die Veranstaltugenn im Südharz, am Grenzturm bei Bartolfelde und natürlich auf dem Brocken.

An der Grenze zwischen Walkenried und Ellrich feiert man auch dieses Jahr das Rotbuchenfest. Foto: Thorsten Berthold / Harzkurier

Rotbuchenfest Walkenried

An der Rotbuche zwischen Ellrich und Walkenried, genauer gesagt an der L601/L1014 wird ab 10 Uhr das Rotbuchenfest gefeiert. Das hat schon Tradition. Es gibt ein buntes Markttreiben, Musik, um 11 Uhr eine Andacht und danach eine Ansprache von Landrat und Bürgermeister. Ein Stempelkasten der Harzer Wandernadel wird ebenfalls auf dem Fest sein, für Stempelsammler. Das Fest findet um 18 Uhr seinen Ausklang.

Zu einem ganz besonderen Gottesdienst am Tag der Deutschen Einheit kladen wieder die drei Südharzer Kirchengemeinden Barbis, Bartolfelde und Osterhagen ein. Foto: Karl Heinz Wolter / HK

Andacht am Grenzturm Bartolfelde

Die Kirchengemeinden Bartolfelde, Barbis und Osterhagen feiern ab 11 Uhr eine gemeinsame Andacht zum Tag der Deutschen Einheit. Musik kommt von den Barbiser Straßenmusikanten. Es gibt Gegrilltes und Getränke gegen einen Unkostenbeitrag.

Das Grenzlandmuseum in Bad Sachsa bittet zum Tag der offeen Tür. Foto: Thorsten Berthold / HK

Tag der offenen Tür im Grenzlandmuseum Bad Sachsa

Ab 11 Uhr gibt es im Grenzlandmuseum Bad Sachsa einen Tag der offenen Tür mit Filmvorführungen im Museum. Ab 17 Uhr wird das Buch „Gebietsaustausch im Harz“ präsentiert.

Querdenker-Demo und Gegenprotest in Osterode

In der Sösestadt haben sich für den 3. OktoberQuerdenker zu einer Demo angesagt. Ein Bild, das seit einigen Tagen in einschlägigen WhatsApp-Gruppen in der Region geteilt wird und der Redaktion des Harz Kuriers vorliegt, ruft dazu auf. Ein Bündnis aus Osterode mobilisiert wiederum zu Gegenprotesten. Die Querdenker-Demo soll laut dem geteilten Bild um 15 Uhr auf der Bleichestelle beginnen unter dem Motto „Wir schweigen nicht, wir machen! Hab Mut!“ Dazu soll es ein sogenanntes offenes Mikro geben, sodass jeder Teilnehmer sich dazu öffentlich äußern kann.

Die Aktivisten der Bewegung „Omas gegen Rechts“ haben eine Gegenkundgebung angemeldet, die um 14.30 Uhr zusammen mit dem Bündnis „Bunt statt Braun“ ebenfalls auf der Bleichestelle beginnen soll.

Auf historischen Spuren kann man in Osterode wandeln. Foto: Michael Paetzold / HK

Feiertagsführung zum Tag der Deutschen Einheit in Osterode

Am Dienstag, 3. Oktober, beginnt um 11 Uhr eine Sonderführung der Touristinformation Osterode. Es wird ein historischer Rundgang werden. Treffpunkt dazu ist für alle Interessierten die Touristinformation an der Stadtmauer. Der Eintritt ist frei.

Die Original Südharzer Blaskapelle Lonau ist in Lauterberg zu Gast. Foto: Paul Beier / HK

Original Südharzer Blaskapelle Lonau in Bad Lauterberg

Ab 15 Uhr spielt die Original Südharzer Blaskapelle Lonau im Kurpark von Bad Lauterberg in der Musikmuschel. Neben böhmischen Klängen gibt es auch solistische Stücke, Wiener Walzer oder Schlager und Pop. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kursaal statt. Der Eintritt ist frei.

Am 3. Dezember 1989 hatten Demonstranten die Öffnung des Brocken erzwungen. Foto: Harzklub / Harzklub Hauptverein

Festveranstaltung auf dem Brocken

Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es die Festveranstaltung auf dem Brocken. Der Harzklub Zweigverein Wernigerode bietet dazu eine Wanderung zum Brocken ab Schierke an, los geht es um 8.30 Uhr. Der Zweigverein Wildemann wandert ebenfalls ab 8.30 Uhr von Torfhaus aus zum Brocken. Auf dem Berg wird allerdings nicht nur die Einheit gefeiert. In diesem Jahr wird der Harzer Hexenstieg 20 Jahre alt und auch das soll oben gefeiert werden.

Ein Warnschild mit der Aufschrift „Schutzstreifen - Betreten und Befahren verboten“ Foto: David-Wolfgang Ebener / picture alliance / David Ebener/

Zeitzeugen-Wanderung an der ehemaligen Grenze in Hohegeiß

Begleitet von Zeitzeugen können Interessierte entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze wandern. Die Tour startet um 8.30 Uhr an der Touristinfo Hohegeiß und endet dort auch gegen 15 Uhr. Für die Wanderung, eine Bahnfahrt von Sorge nach Benneckenstein und Museumsbesuche zahlen Erwachsene 12 Euro und Kinder bis 11 Jahre 5 Euro pro Person.

