Ilsenburg. Eine Frau und ein Mann überraschen eine 54-Jährige auf dem Zanthierplatz nahe Ilsenburg. Sie muss ihren Schmuck und Bargeld abgeben.

Während einer Wanderung nahe Ilsenburg im Harz ist am Dienstag eine 54 Jahre alte Frau ausgeraubt worden. Polizei-Angaben zufolge lief die Frau aus Richtung Ilsenburg entlang der Ilse. Gegen 8.30 Uhr legte sie am Zanthierplatz eine Pause ein und schaute auf ihre Wanderkarte. In diesem Moment näherten sich zwei Unbekannte von hinten. Eine Frau und ein Mann griffen der 54-Jährigen in die Haare, bedrohten sie mit einem Messer und forderten sie auf, Schmuck und Bargeld herauszugeben.

Die 54-Jährige legte daraufhin ihren Schmuck im Gesamtwert von etwa 3000 Euro ab und übergab Bargeld in Höhe von zirka 2000 Euro. Die Unbekannten nahmen das Diebesgut an sich und flüchteten. Das Opfer erlitt durch den Angriff einen Schock und alarmierte die Polizei.

Die Beschreibung der Unbekannten:

Beide trugen eine schwarze Jacke der Marke „Jack Wolfskin“.

Beide hatten kurze, dunkle Haare.

Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Täterin trug eine Brille.

Der Täter war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß.

Die Täterin war kleiner als 1,70 Meter.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer (03941) 674293 entgegen.

