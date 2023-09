Wie kam Bad Sachsa in den Westen? Grenzlandmuseum stellt Buch vor

Der 33. Jahrestag der Deutschen Einheit wird am 3. Oktober bundesweit gefeiert. Im Südharz auf ganz besondere Weise: Das Team vom Grenzlandmuseum Bad Sachsa öffnet am Feiertag wieder von 11 bis 18 Uhr seine Pforten, um Einwohnern und Gästen die Möglichkeit zu bieten, um sich am Beispiel der Deutschen Teilung eingehend über die Auswirkungen von Repression und Diktatur im Nachkriegsdeutschland zwischen 1945 und 1990 zu informieren. Aber nicht nur das: Am Aktionstag wird eine Premiere geboten: Es wird ein besonderes Buch präsentiert. „Gebietstausch im Harz - Dokumente und zeitlicher Ablauf eines Gebietstauschs zwischen der ehemals Britischen und Sowjetischen Besatzungszone im Frühsommer 1945“ so lautet der Titel des Werkes, das das Team vom Grenzlandmuseum gemeinsam mit dem Stadtarchiv Nordhausen erarbeitet hat.

Grenzlandmuseum-Team arbeitet seit 2020 an dem Buch

Bis heute werden die Fragen immer wieder diskutiert, wie beispielsweise Bad Sachsa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der folgenden Aufteilung Deutschlands in die Sektoren der Alliierten vom Osten in den Westen kam. Gerade dieser Frage bzw. generell der Frage, wie sich die Grenzziehung zwischen West und Ost im Harz entwickelte, hat sich das Grenzlandmuseum Bad Sachsa bereits in vielen Veranstaltungen gewidmet.

Das bereits im Jahr 2020 begonnene Citizen-Science-Projekt zur Erforschung der Umstände des Gebietstauschs im Harz kann nunmehr im Jahr 2023 mit der Vorlage der gedruckten Dokumentation abgeschlossen werden. Die Vorstellung des Buches erfolgt zwischen 17 und 18 Uhr im Museum. Das Platzangebot dabei ist begrenzt, Reservierungen werden ab sofort unter Telefon 0170- 3189199 oder per E-Mail an kontakt@grenzlandmuseum-badsachsa.de entgegengenommen.

Fotogalerie: Mauerbau am Grenzlandmuseum Bad Sachsa Fotogalerie: Mauerbau am Grenzlandmuseum Bad Sachsa Ein Zaun mit Original-Teilen der Mauer wird vor dem Grenzlandmuseum Bad Sachsa aufgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Im Vorfeld der Buchvorstellung, von 11 bis 17 Uhr, findet aber zunächst der Tag der offenen Tür statt. Aus die Besucher wartet ein Imbiss, außerdem werden im Medienraum unterschiedliche Videoproduktionen des Museums zur Westintegration der Bundesrepublik und zur Zwangsaussiedlung aus dem Grenzgebiet der DDR gezeigt.

